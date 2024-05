Díky chlapi! Tak zní název krátkého filmu, který originálním způsobem vypráví příběh Michala Procházky. Ten je klientem Domova pod hradem Žampach, jež v malebném prostředí pod Orlickými horami pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Díky chlapi! Nový film přibližuje příběh Michala Procházky s originálním hendikepem | Foto: Se svolením 11:11 production

Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje

„Michal Procházka je mladý kluk s originálním hendikepem. Celý život někam spěchá a zároveň se snaží vypořádat se ztrátou svého otce. To jsou jeho dvě zásadní témata, která jsme promítli do Michalova příběhu,“ řekla autorka námětu Markéta Novotná z Domova pod hradem Žampach, jež zde pracuje jako speciální pedagožka a logopedka.

„Je skvělé, že se Domov pod hradem Žampach pravidelně a s nadšením pouští do projektů, které netradičně přibližují život lidí s hendikepem. Navíc mají vysokou uměleckou hodnotu a prestiž. Za to jim patří velký dík,“ ocenil radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola chvályhodné aktivity Domova pod hradem Žampach.

„Jako každý z nás, má také Michal svá přání a touhy, radosti i starosti či silné i slabé stránky. Přeje si žít normální život, mít rád i být milován. Stejně jako my všichni,“ poznamenala Markéta Novotná. „Michal je vlastně stále o krok napřed před ostatními. Žije hlavně tím, co bude za chvíli. To s sebou přináší různé situace, často i komické,“ sdělila speciální pedagožka a logopedka Domova pod hradem Žampach.

„Natáčení se mi líbilo,“ svěřil se Michal Procházka, hlavní hrdina krátkého filmu, který se po premiéře v kině Bio Central v Hradci Králové objeví na prestižní mezinárodní přehlídce (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením Mental Power Prague Film Festival.

Psali jsme již:

Na Žampachu točí film s lidmi s handicapem. Je to jak skládat puzzle bez obrázku

„To je naše srdeční záležitost. Objevili jsme ho před 13 lety, kdy jsme se rozhodli natočit první kratičký příběh Jožin z Bažin. Tehdy jsme zjistili, že nás filmová tvorba baví a stejně tak i festival, kde jsme se mohli potkat s lidmi z celého světa. Asi nejúspěšnějším filmem byl Tomáš, který pronikl i za hranice České republiky. Vyhrál na festivalech v Austrálii a Francii a zatím asi nejvíc zasáhl veřejnost,“ shrnula Markéta Novotná.

Tvůrci se zřekli nároku na honorář

Kompletně celou produkci snímku Díky chlapi! měla pod palcem pardubická společnost 11:11 production. „Jde o mladé tvůrce, kteří film pojali jako osobní výzvu. Byli jsme za to moc rádi,“ dodala autorka námětu.

„Podařilo se nadchnout hodně schopných lidí, kteří měli chuť se na tomto titulu podílet. Všichni se zřekli nároku na honorář, za což jim moc děkujeme. Jinak by celé dílo ani nemohlo vzniknout,“ vyjádřil se Štěpán Novotný ze společnosti 11:11 production.

Díky chlapi! Nový film přibližuje příběh Michala Procházky s originálním hendikepemZdroj: Se svolením 11:11 production

„Nejsilnější dojem, který z natáčení máme, je opravdovost. Když člověk pracuje s lidmi s hendikepem, rychle zjistí, že si na nic nemusí a ani nemůže hrát. Najednou odpadá přetvářka i stres, s nímž filmoví tvůrci často bojují. Mnohem důležitější je to, co se děje teď. A i když nastanou nějaké trable, je dobré je řešit s úsměvem,“ prohlásil Štěpán Novotný, který přidal úsměvné historky z natáčení.

Herci Východočeského divadla v epizodních rolích

„Měli jsme k dispozici dva natáčecí dny. Celý ten první jsme přemýšleli nad tím, proč nám Michal neustále utíká. Pak jsme pochopili, že slovo běž pro něj znamená utíkej. Když jsme druhý den začali říkat jdi, bylo vše v pořádku,“ pousmál se tvůrce snímku, v němž se v epizodních rolích objevili rovněž herci Východočeského divadla.

„Spolupracujeme s nimi i na jiných projektech. Byli jsme potěšeni, že nám na tento projekt kývli,“ podotkl Štěpán Novotný, který pobavil též perličkou na adresu Josefa Lásky a Jindry Janouškové. „My jsme netušili, že jsou příbuzní, že Josef je zeť Jindry, a oni byli překvapeni, že spolu mají točit.“