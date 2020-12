V pondělí v 9.55 hodin dopoledne byla do babyboxu Pardubické nemocnice odložena holčička. Měřila 49 cm, vážila 4100 g a v babyboxu ji zdravotníci našli oblečenou v modré bundě a modrých dupačkách.

Od roku 2008 bylo do pardubického babyboxu umístěno celkem osm dětí | Foto: Deník

"Zdravé děvčátko se tak stala už osmým dítětem, které pardubický babybox zachránil. Poprvé do této speciální schránky bylo dítě odloženo v úterý 6. března 2012, jednalo se o čerstvě narozeného chlapce," uvedla mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Do dnešního dne bylo do pardubického babyboxu, který vznikl v roce 2008, umístěno celkem osm dětí. Naposledy se jednalo o chlapečka, a to v dubnu 2018. Stejně starý babybox v orlickoústecké nemocnici posloužil už čtyřem dětem, třetí babybox v kraji - ve Svitavách - byl doposud nevyužitý.