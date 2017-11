Diváci už ví, které komedie je pobaví během Grand Festivalu smíchu

Pardubice – Východočeské divadlo Pardubice zveřejnilo program soutěžní části Grand Festivalu smíchu, jehož osmnáctý ročník bude hostit od 22. do 29. ledna. Vstupenky na jednotlivé komedie se začnou prodávat ve středu 15. listopadu.

Hoří, má panenko v divadelní podobě.Foto: archiv

Již před třemi dny však divadlo spustilo prodej festivalových abonentek na všechny soutěžní komedie, které nabízejí vstupenky se slevou a bonusovým místem na závěrečném Galavečeru smíchu. „Diváky opět čeká sedm nejlepších komedií, které v tomto roce vznikly v českých divadlech. Další vynikající komediální představení budou moci zájemci zhlédnout v doprovodném programu, v prologu či epilogu festivalu,“ uvedl mluvčí divadla Radek Smetana.

Mezi nejkvalitnější komediální inscenace, které se v soutěžním klání utkají o titul Komedie roku 2017, byly vybrány komedie o světě vědy Dotkni se vesmíru a pokračuj Městského divadla Brno, hudební retro inscenace pro celou rodinu Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ v podání pražského Divadla v Dlouhé či současná britská komedie Vincenc královéhradeckého Klicperova divadla.

Výlet do světa mužských sebestředností nabídne konverzační komedie Obraz Komorní scény Aréna z Ostravy, pohled na jednu rodinnou večeři zprostředkuje současná česká hra Pohřeb až zítra Švandova divadla na Smíchově a na dobu, kdy se zdálo všechno možné, zavzpomíná hudební komedie Městských divadel pražských 60’s aneb Šedesátky. Do šedesátých let minulého století diváky přenese také pořádající soubor Východočeského divadla, který do soutěže vysílá nelítostnou komedii podle slavného Formanova filmu Hoří, má panenko!

„V minulých letech převládalo u vybíraných titulů především kritérium množství smíchu, dnes už je ale jasné, že divadelní komedie má i hlubší význam. Pro tvůrce se stává prostředkem k vyjadřování postojů k nejpalčivějším problémům života jednotlivce i celé společnosti. Komediální řešení situací prostupuje všemi žánry a je vyhledávaným prvkem ke sdělování i těch nejvážnějších témat. Je tedy přirozené, že i náš festival nemůže tyto moderní trendy a přístupy ignorovat,“ řekl ředitel festivalu Petr Dohnal.

Soutěžní komedie bude tradičně hodnotit odborná a studentská porota, své hlasy samozřejmě opět odevzdají i sami diváci. Hlavní cenou festivalu pak bude titul Komedie roku 2017, dále budou předány Ceny odborné a studentské poroty, Cena diváků a Ceny za nejlepší ženský a mužský herecký výkon. Posedmé bude udělena i Cena Genia smíchu, která je oceněním za mimořádný přínos v herectví, režii či jiné oblasti divadelnictví komediálního žánru v posledních letech. Novinkou XVIII. ročníku bude Cena za nejlepší režii.

„Na většině festivalů se obvykle odměňují divadla a herci, přitom za každým dobrým hereckým výkonem, za výběrem a realizací inscenace stojí režisér. Jeho vize, akcentace tématu a použité výrazové prostředky jsou nezaměnitelné zejména u komediálního žánru. Novým oceněním proto chceme oboru režie vyjádřit náležitý respekt,“ odůvodnila navýšení festivalových cen dramaturgyně Jana Uherová.