„Už je to definitivně krajská silnice, kterou jsme převzali od státu. Byla to jediná možnost, která nám umožnila dát sem ten zákaz,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Pardubický kraj vedl dlouhá jednání se státem, aby se tento úsek silnice převedl do kategorie druhé třídy. „Dlouhodobě si myslíme, že nákladní automobily nepatří do center měst a obcí,“ řekl již dříve hejtman Martin Netolický. Kraji se nakonec podařilo zařadit silnici v úseku od výjezdu z dálnice D11 po křižovatku se silnicí v Rybitví do kategorie silnic druhé třídy, což umožnilo omezit průjezd kamionů městy a obcemi na této trase.

Strážníci budou nový zákaz hlídat dvacet čtyři hodin denně. Budou se muset vypořádat s řidiči, kteří zákaz ignorují, ti mohou dostat pokutu tisíc až dva tisíce korun. „Někteří se asi musejí utvrdit pokutou nebo nějakou jinou překážkou, která je přesvědčí o tom, že tento zákaz opravdu platí,“ konstatoval vrchní strážník Petr Mikulenka.

Výmluvy řidičů, že jezdí podle navigace, strážníky nepřesvědčí. „V navigaci to už je, řidiči by to tedy měli vědět. Navíc dopravní značení například na dálnici už je měsíc,“ objasnil Mikulenka.

Obrovský provoz, který Lázně Bohdaneč tížil, nekomplikoval jen dopravní situaci, ale šlo i o bezpečí na přechodech pro chodce. Radnice byla dokonce nucena najmout zaměstnance, kteří dohlíželi na bezpečnost na přechodech a převáděli děti.

„I z pohledu bezpečnosti to bylo velké riziko. Nyní si slibujeme větší klid a bezpečnost a celkově zvýšení komfortu bydlení v obci,“ řekl starosta nedaleké Rohovládovy Bělé Václav Fišer.

O zákaz vjezdu kamionů se téměř sedm let snažili i zástupci obcí Chýšť, Rohovládova Bělá a Lázně Bohdaneč. „Převod byl po administrativní stránce zdlouhavý a nebýt aktivního přístupu představitelů zmíněných obcí, byl by ještě delší,“ sdělil Kortyš.

Zastupitelé kraje nyní jednají o stavbě kruhové křižovatky. „Do budoucna plánujeme pustit kamiony pouze před Rybitví a do průmyslové zóny v Pardubicích, která je mezi obcí Rybitví a Pardubicemi,“ vysvětlil náměstek Kortyš