V současné době na ně čekají trčící dráty, děravá pletiva kotců a oprýskané omítky, útulek ve Štrossově ulici, kam ročně zavítá okolo 700 zvířat, je zkrátka ve špatném stavu. „Stavebně-technický stav stávajícího útulku není optimální a může vést ke zbytečnému zranění zvířat,“ upozornil zastupitel Karel Haas, který přišel s koncepcí a návodem, jak hledat vhodné místo pro výstavbu nového útulku. Zastupitelé ji ale smetli ze stolu, přestože tuto problematiku město neúspěšně řeší už před 20 let.

A tak opuštěná zvířata stále putují do zařízení v širším centru města, kde zejména psi, kteří teskní a vyjí, mohou rušit obyvatele žijící v okolí. V blízkosti ani není žádný park, les nebo jiné zelené prostranství, kam by dobrovolníci mohli se psy vyrazit na procházku. V hledání vhodného místa však město již mockrát ztroskotalo. „Lidé v okolí proti tomu vždy protestují, že nechtějí vedle sebe psy, kteří v noci vyjí,“ nastínila jeden z problémů zastupitelka Helena Dvořáčková.

Poslední pokus počítal s útulkem v průmyslové zóně ve Starých Čívicích, tedy na samém okraji města, kam by se dobrovolníci pomáhající se zajištěním provozu, dostávali složitě. „V ostatních městech je útulek provozován v místě, kde je velmi dobře dostupný MHD i docházkovou vzdáleností od centra,“ připomněl zastupitel František Brendl. Kvůli námitkám vlastníků okolních pozemků, ale město místo vyškrtlo, stejně tak jako v minulosti lokalitu na Hůrkách nebo Pardubické závodiště.

Městu navíc nezbývá moc času, psi a další zvířata budou muset brzy ustoupit stavbě domova pro seniory. „Tlačí nás čas. Tato investice znamená, že zhruba za dva roky dojde k demolici objektu,“ připomněl náměstek Jakub Rychtecký. I to byl důvod toho, proč zastupitelé neschválili ani částku 100 tisíc korun na nejnutnější opravy, nechtějí investovat do objektu, který srovnají se zemí.

Dohodli se alespoň na tom, že začnou aktivně hledat místo, kde by mohlo nové útočiště pro zvířata bez domova vyrůst. Podle Haase by to mělo být v blízkosti zelených ploch, ale zároveň na místě, které bude dobře dostupné dobrovolníkům. Pozemek města by také neměl být umístěný v blízkosti bytové zástavby, aby nerušil obyvatele. Haas tak navrhnul například pozemek u Červeňáku, lokalitu U Trojice, okolí lesíku Prutina nebo pozemky v Rosicích.