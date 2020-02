V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetezec nejen s drogistickýcm zbožím svým zákazníkm možnost podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazníci slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva miliony korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar v minimální výši 28 000 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

V našem okrese se přihlásily tyto domovy a organizace. Jejich názvy a adresy najdete níže. Abyste mohli co nejlépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu rovněž přikládáme.

Hlasovat můžete v anketě na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu ze srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Okres Pardubice

1) Sociální služby města Pardubic, Domov pro seniory Dubina, Blahoutova 647, Pardubice

Dětský úsměv v domově na Dubině

Od loňského roku náš Domov pro seniory Dubina pravidelně navštěvují děti z dětské skupiny Safari Baby. Přicházejí každý týden a s našimi klienty cvičí, povídají si, smějí se a také někdy společně něco vyrábí. Také děti naše klienty masírují a to se jim snad líbí nejvíce. Dotyk je totiž projevem blízkosti, náklonnosti a souznění. Pro naše klienty je to neskutečná nádhera a ať už je děti pohladí, či se na ně usmějí, mají naši klienti hned hezčí den. Někdy máme pocit, že našim klientům stačí jen děti pozorovat a nechat je, aby projevily svou přirozenost a dětskou radost. V rámci propojování generací ještě chodí naše babičky číst dětem pohádky před spaním do blízké Mateřské školy E. Košťála. Dále pak spolupracujeme se Základní školou Studánka. Žáci této školy tvoří s našimi klienty různé koláže, vypravují si či debatují nad různými tématy. Naše zařízení se tak snaží o mezigenerační spolupráci, která obohatí všechny zúčastněné.

2) Domov pro seniory u Kostelíčka, Štrossova 357, Pardubice

Děti seniorům / Senioři dětem aneb není kufr jako kufr

Se ZŠ v Pohybu v Pardubicích spolupracujeme již druhým rokem. Díky organizaci Mezi námi propojujeme generace. Projekt bude obdobou soutěžní hry Kufr. Několik pojmenovaných týmů. Klienti proti dětem. Klienti - starý kufr, v něm předměty na poznávání, které se používaly dříve. Děti - kufr nový, moderní, na kolečkách. Další úkol by následoval "poznej osobnost". Tým, který vyhraje, bude obdarován cenou. Drobnost si ale odnesou úplně všichni soutěžící.

3) Charitní odlehčovací služby Červánky, Devotyho 1, Mikulovice

Hudbou k srdcím

Rádi bychom na oslavu velikonočních svátků pozvali děti ze základní školy, aby mohly společně s našimi klienty tvořit velikonoční dekorace, jako i několikrát do roka. Dále máme domluvené houslové kvarteto manželů Zdvihalových s jejich vnoučaty, kteří našim klientům přijedou zahrát a společně si zazpívat. Pro společné muzicírování dětí, seniorů a našich hostů bychom rádi pořídili hudební nástroje a ozvučení.

4) Odlehčovací pobytová a terénní služba Červánky, V Ráji 786, Pardubice

Propojujeme generace

Do naší pobytové odlehčovací služby pravidelně docházejí děti a mladiství, kteří pomáhají vyplnit volný čas seniorů různými způsoby aktivizačních technik. Některé děti klientům rády předčítají. Některé děti s klienty hrají různé stolní hry, při kterých naši uživatelé trénují kognitivní funkce. Většina našich klientů ráda vzpomíná na "staré časy", rádi si prohlížejí fotky populárních osobností z tehdejší doby, sledují tzv. filmy pro pamětníky. Bohužel většina našich uživatelů má zhoršený zrak a je pro ně obtížné prohlížet si s dětmi obrázky, hrát s dětmi poznávací hry a sledovat filmy na televizních obrazovkách. Proto bychom uvítali promítací plátno a další potřebné vybavení.

5) Oblastní charita Pardubice (odlehčovací zařízení pro seniory), č.p. 22, Třebosice

Sluníčkový den v Třebosicích

Setkání dětí z Lesního klubu a přilehlé školy s klienty našeho odlehčovacího zařízení se uskuteční v roce 2020 minimálně dvakrát. Jedná se o zimní období a období jarní až podzimní. V rámci Sluníčkového dne v Třebosicích je toto setkání směřováno na prostory zahrady, kde uskutečníme zahradní slavnost. Této slavnosti se mohou zúčastnit i rodiny klientů. Budeme zpívat, malovat a hlavně vychutnávat dar toho, být společně venku. Cítit čerstvý vzduch, nechat na sebe dopadat paprsky slunce a radovat se ze vzájemné blízkosti. Naším cílem je vytvářet společenství s rodinným prostředím. Při té příležitosti uděláme na ohníčku i něco dobrého jak pro děti, tak pro klienty a jejich rodiny. Důležité však pro nás není jenom jídlo strávit, ale strávit ho společně. Tímto projektem podporujeme nenásilné zapojení dětí a klientů. Všichni mohou dělat to, co je v daný moment baví.

6) Domov Simeon, SKP-CENTRUM, o.p.s., K Dubu 711, Horní Jelení

MY a VY = společně a prospěšně

Projekt je zaměřen na mezigenerační spolupráci klientů Domova Simeon a žáků ZŠ Horní Jelení. Žáci ZŠ Horní Jelení navštěvují klienty Domova Simeon již několik let. Setkávání jsou častější. Žáci v domově nejen vystupují, ale v poslední době společně s klienty pečou, zdobí perníčky, vyrábějí např. mýdla a koupelové soli. Ve spolupráci chceme pokračovat. Návštěva dětí naše klienty nejen rozveselí, ale získají novou energii. Ty šťastné úsměvy vždy mluví za vše.