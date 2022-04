„Místa, kde se v Ukrajině shromažďuje více lidí, se bohužel stávají cílem útoků, což znemožňuje například sportovním týmům trénovat. Proto jsme pro kyjevské hráčky mimořádně vypravili autobus, který je veze do dostatečně kapacitního ubytování v bezpečí v Česku. Za šest týdnů, kdy vozíme do Ukrajiny humanitární pomoc a pomáháme dětem, ženám a seniorům do bezpečí, jsme si vytvořili síť kontaktů, které nám umožňují řešit téměř jakékoliv dopravní potřeby. A jako u našich vlaků, i autobus odvezl za polsko-ukrajinskou hranici několik tun hmotné pomoci,” vysvětluje zakladatel iniciativy Železnice pomáhá Albert Fikáček.

Ukrajinské děti se učí česky, aby mohly jít do školy. Dělají velké pokroky

Iniciativa Železnice pomáhá z Ukrajiny doposud přivezla přes 5000 dětí, žen a seniorů, naopak do Ukrajiny převezla na 400 tun humanitární pomoci darované jednotlivci, rodinami, firmami i institucemi. Rotary Club pak nadále oslovuje vybrané společnosti v Česku i zahraničí a jedná o darech, a podle výsledku naplánuje ve spolupráci s iniciativou Železnice pomáhá další humanitární vlak.

„Děkujeme všem dárcům, kteří našim sbírkám věnovali jakoukoliv humanitární pomoc. Provoz vlaků a autobusů však přináší náklady, které je stále složitější získávat. Pro všechny, kteří chtějí i nadále pomáhat, průběžně aktualizujeme informace na webu www.zeleznicepomaha.cz, kde najdou i číslo transparentního účtu, kde mohou přispívat na provoz spojů do Ukrajiny,“ dodává mluvčí iniciativy Železnice pomáhá Vratislav Vozník.

O iniciativě Železnice pomáhá



„Věříme, že železnice je skvělý nástroj, který dokáže pomoci při mnoha příležitostech – přepravit velké množství lidí i materiálu na dlouhé vzdálenosti, posloužit jako kapacitní ubytování a pomoct lidem vyřešit akutní situaci. Praxi jsme získali v červnu 2021 po tornádu na jižní Moravě, kdy náš vlak pomohl místním lidem, dobrovolníkům i lidem ze záchranných složek,“ popisuje se iniciativa Železnice pomáhá.



Zapojeni jsou GepardExpress, Vlakfest, České dráhy, ČD Cargo, Správa železnic, Rotary International, Retrack, Wagon Service Slovensko, Železničná spoločnosť Slovensko, Železnice Slovenskej republiky.