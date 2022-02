Do Charkova se zatím z Pardubic nedostanete. Wizz Air odkládá novou linku

Plánovaná linka z Pardubic do Charkova se zatím spouštět nebude. Společnost Wizz Air, která lety na Ukrajinu z Pardubic provozuje, start nové linky o více než dva měsíce odložila. Upozornil na to ukrajinský server Wing. Původně měla linka do Charkova začít fungovat 7. července, nyní se počítá spíše s 22. zářím.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Z Pardubic je zatím možné letět se společností Wizz Air do Kyjeva a Lvova. Vedle Charkova měla na letišti přibýt i linka do Oděsy, jejíž start zatím odložen nebyl. Wizz Air takto odložil více než deset linek z Ukrajiny do Evropské unie. Může to souviset se současnou krizí na Ukrajině. Podle serveru zdopravy.cz trápí ukrajinské dopravce problém s pronajatými letadly. Někteří majitelé pronájem zrušili a letadla si vzali zpět k sobě kvůli strachu z válečného konfliktu a poškození letadel.