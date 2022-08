S ohledem na rapidní zdražení energií by město mohlo prodejce a provozovatele atrakcí pořádně vyinkasovat, ale nic takového se nestane.

"Ceny za pronájem se letos zvyšovat nebudou, řídí se tedy platnou obecně závaznou vyhláškou. Podle mého názoru je to vstřícný krok vedení města s ohledem na minulé dva roky poznamenané covidem," řekl vedoucí odboru správy majetku chrudimské radnice Milan Havelka. Poznamenal ale, že nelze ze strany úřadu garantovat ceny vstupného na atrakce, protože ty si každý provozovatel stanovuje sám.

Pouť se premiérově rozšiřuje kolem divadla. Rodina Spilkova tam bude mít autodrom, přiveze i další tradiční atrakce, jako jsou houpačky nebo malý kolotoč.

"Lidi si často myslí, že nám všechny tržby zůstanou v kapse. Ale my z těch peněz musíme platit Ochrannému autorskému svazu za hudbu, za zábor místa, zdražily pohonné hmoty, prostě všechno. Pořizovací ceny atrakcí vystřelily nahoru, drahé jsou leasingy. Stát nám živnostníkům nic nepřispěje, my nedostáváme dotace jako třeba zemědělci," vysvětlil Jaroslav Spilka důvody navýšení cen, na které se budou muset návštěvníci připravit.

"Padesát procent to nebude, ale dvacet nebo třicet ano," upřesnil Spilka. Jeho maminka Vlasta napíná do poslední chvíle všechny, kteří se těší na zbrusu novou atrakci, kterou jsou Létající sloni. "Pokud mám dobré informace, už je vyrobena, takže v Chrudimi bude mít premiéru," dodal Spilka.

Ti, kteří se těšili na rozměrnou atrakci Pegasus, která v Chrudimi dosud nebyla, budou zklamáni. Město na tohoto obra nenalezlo místo, i když byla velká snaha. Pegasus se jen o fous nevešel do prostoru za divadlem, ani do části Moravovy zahrady.

Salvátorská pouť by se neobešla bez nakládaných okurek, takzvaných močáků. I těch se letos týká novinka, budou se totiž prodávat ve třech verzích. "Ty první jsou sladkokyselé, na které jsou lidé zvyklí. Další druh bude pikantní s feferonkou a jako třetí variantu chystáme okurky mléčně kvašené, tedy v solném nálevu s koprem," prozradil Dytrt.

Novinkou letošní pouti je rozšíření prostoru před divadlem, a také zjednosměrnění části Novoměstské ulice ve směru do centra města, aby se zvýšila kapacita parkovacích míst pro návštěvníky. Jde o obdobnou úpravu provozu jako při fotbalových utkáních MFK Chrudim. V průběhu pouti pak dojde k úplné uzavírce místních komunikací v centru.

Lidé se na tradiční pouť většinou těší a od návštěvy je neodradí ani zvýšené finanční výdaje. "Předloni kvůli covidu nic nebylo, vloni se nám pouťový jarmark nelíbil, letos si to hodláme užít. Je sice týden před výplatou, ale my jsme si do kasičky střádali, aby se děti mohly vyřádit," řekla Jana, maminka dvou malých dcer. Ty se podle ní nejvíc těší na centrifugu, ale také na různé sladkosti, mezi nimiž vévodí cukrová vata.

Plán atrakcí. Nejde o konečnou verzi, některé atrakce se budou doplňovat nebo přemisťovat. Vše řídí ředitel Chrudimské besedy.Zdroj: Město Chrudim