„V tomto týdnu bychom měli obdržet 18 240 dávek vakcín všech tří typů. Jedná se o první týden, kdy dostaneme 14 040 dávek od Pfizeru, které by měly v tomto počtu přicházet celý duben. Ty půjdou kromě pěti očkovacích center provozovaných Nemocnicí Pardubického kraje také do příspěvkových organizací, kde se nyní očkuje Modernou. Ta půjde na proočkování druhých dávek v těchto centrech a zbývající část uvolníme praktickým lékařům,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

V návaznosti na avizované dodávky kraj připravuje zvýšení kapacity očkovacích míst pro Pfizer. „Pokud budou avíza dodávek platit, chceme posílit oblast Pardubicka vytvořením dalších dvou očkovacích míst pro vakcíny Pfizer. Jsme v kontaktu s provozovateli, kteří mají potřebné zázemí,“ řekla náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Téměř dokončeno je v kraji očkování v sociálních službách. První dávkou bylo naočkováno 4500 zájemců z řad klientů a zaměstnanců v pobytových službách. Druhou dávku pak dostaly již čtyři tisíce lidí. K tomu bylo naočkováno přibližně 900 pracovníků ostatních sociálních služeb, mezi které patří například osobní asistence, pečovatelské služby, ale také azylové domy.

V pobytových službách sociální péče zbývá v kraji proočkovat přibližně 300 osob. „Přibližně 80 osob se bude registrovat do centrálního rezervačního systému s pomocí vygenerovaného kódu. Zbývající budou řešeni očkováním v zařízení v průběhu dubna a května, a to s ohledem na prodělané onemocnění,“ sdělil radní pro oblast sociální péče a neziskového sektoru Pavel Šotola.

PRIORITNÍ SKUPINA

„Pracovníci sociálních služeb, a to jak těch pobytových, tak terénních a ambulantních patří jednoznačně mezi prioritní skupinu, protože přicházejí do pravidelného kontaktu s klienty. V dalších dnech budeme pokračovat tak, abychom tuto skupinu měli kompletně proočkovanou, a to v době, kdy by dle vládní strategie měla být teprve zařazována pro registraci do centrálního rezervačního systému prostřednictvím unikátních kódů,“ poznamenal Netolický.

Pardubický kraj má vlastní očkovací strategii, která se v některých bodech neshoduje s tou vládní. Vyšší míru priority dostali třeba zaměstnanci kritické infrastruktury. Hejtman čelil kritice, že se mezi tuto skupinu počítali i politici, a tak už byl očkován on, někteří krajští radní nebo starostové měst a obcí.