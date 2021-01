Po dobu devíti měsíců bude zavřená hlavní spojka mezi městem a nemocnicí a zároveň také výjezdovou základnou sanitek, která se nachází poblíž Pardubické nemocnice. Objízdná trasa povede až přes Nemošice a Černou za Bory, kde by ale sanitky ztrácely drahocenné minuty, proto jim město umožní projíždět parkem na Vinici a přes lávku pro pěší.

„Rychlá záchranná služba jedoucí k akutnímu případu bude moci použít opravenou lávku z Vinice, ostatní vozidla budou muset jezdit objížďkou,“ informoval náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš.

260 TISÍC KILOMETRŮ

Řidiči osobních aut si tak budou muset zajet, to samé platí pro řidiče MHD. Pro Dopravní podnik města Pardubic to znamená o 260 tisíc kilometrů více než v běžném režimu, což vyjde zhruba na 15 milionů korun. „Objízdné trasy pro nás vedou až přes přejezd ve Staročernsku, což je hrozně moc kilometrů,“ konstatoval ředitel DPMP Tomáš Pelikán.

Jenže to má ještě jeden háček. Koronavirová pandemie se podepsala na městském rozpočtu, který tak náklady na objízdné trasy nakonec nezaplatí, se ztrátou se DPMP musí poprat sám. „Dopravní podnik dostal velmi těžký úkol, může to vést k tomu, že komfort se sníží a trolejbusy budou jezdit v delších intervalech,“ avizoval Kvaš.

Na stole je hned několik variant. Na objízdné trasy se nejspíše bude vydávat méně linek, jelikož velká část z nich bude končit u podjezdu. „Část spojů bude končit u veterinární kliniky. Předpokládáme, že většina lidí se bude snažit k nemocnici dostat podchodem, který bude fungovat. Před nemocnicí budeme mít zase provizorní točnu, takže lidé mohou pokračovat od nemocnice dál směrem na Černou za Bory,“ přiblížil Pelikán.

Oprava nadjezdu, který převádí dopravu přes silnici I. třídy a železnici, má stát přes 230 milionů korun, 218 milionů zaplatí státní dotace. Oprava most připraví i na to, aby se z něho mohlo vést napojení do areálu Tesly, do nemocnice a také na rychlodráhu. „V poslední části bude v šíři tří pruhů, aby tam do budoucna mohl vzniknout odbočovací pruh do nemocnice,“ popsal Kvaš.

V roce 2017 z mostu spadl betonový kus, následně i několik kusů omítky, oprava stavby z roku 1964 je tak velmi nutná.