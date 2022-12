Adventní trhy na Pernštýnském náměstí v Pardubicích se konají každý den, potrvají až do 23. prosince. První adventní neděli se rozzářil vánoční strom, kterým je letos padesát let starý a třináct metrů vysoký smrk ztepilý. Městu ho věnovala rodina Kurdzielova z Dašické ulice v Pardubicích. Nyní už je předvánoční program v plném proudu. „Jsem ráda, že se adventní atmosféra znovu promítá do centra města v podobě trhů,“ řekla náměstkyně pardubického primátora Jiřina Klčová.