„Pan Drasche se vypravil ze svého zámku Ebreichsdorf na východ Čech, aby oslavil 140. výročí Lovčího zámečku pod Kunětickou horou, kam ho pozval Luděk Šorm z Království perníku. Při této příležitosti jsme měli tu čest provést potomka někdejšího majitele pardubického panství po zámku. Ukázali jsme mu zbrusu nový prohlídkový okruh,“ popsal návštěvu ředitel pardubického muzea Tomáš Libánek.

Padací most i mluvící obrazy. Pardubický zámek nabízí nový prohlídkový okruh

Je to dva roky, co muzeum oslavilo sto let od zakoupení pardubického zámku. Za tu dobu prošla památka řadou změn, včetně značného poškození za dob komunismu.

Nyní se ale zámek pyšní dobrou kondicí, včetně zcela nového návštěvnického okruhu.