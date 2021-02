První vozy s novým systémem již brázdí ulice, další jsou v dílnách dopravního podniku a na nové terminály stále čekají. „Vůz musí do dílen, musí se vytahat stovky metrů kabeláže, která je natahaná tam a zpátky ve všech madlech, tyčích, musí se natáhnout nová, vyměnit palubní počítače, hlásiče a podobně,“ popsal jen část postupu ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Nový systém za 30 milionů korun tak nahradí ten současný, který je 14 let starý. Dopravní podnik ho soutěžil tři roky, jelikož se nevítězné firmy stále odvolávaly. „Protože se navíc blíží termín, kdy musí být projekt hotov z důvodu čerpání evropské dotace, tak se zadavatel i zhotovitel dostávají pod velký časový pres," vysvětlil člen představenstva dopravního podniku Petr Netolický. Kompletní přechod na nový systém tak musí byt hotový nejdéle v polovině června, jinak dopravní podnik přijde o dotace.

Přechod na nový systém může cestujícím způsobit komplikace, jelikož do 31. března se budou v ulicích pohybovat vozy jak se starým, tak s novým systémem. Majitelé elektronických peněženek ale nebudou moci svou stávající Pardubickou kartou ve vozech s novým systémem zaplatit. Využít tak musí bankovní kartu nebo papírovou jízdenku. „Technicky to jinak nejde zařídit. Chápu, že to některé cestující rozčílí a že třeba nebudou vědět, co mají dělat, samozřejmě na tyto situace budeme pamatovat i při revizorských kontrolách. Proces je nastavený tak, abychom cestujícího co nejméně naštvali nebo odradili,“ dodal Pelikán.

Vozidla s původním systémem jsou výrazně označená od těch, v nichž je nainstalován systém starý. Nový systém je označený velkým písmenem „N“ na předním displeji vozidla, před číslem linky a na dveřích daného spoje.