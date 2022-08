Do školek v kraji se hlásí i ukrajinské děti. Přednost dostanou místní

Nová místa od září nabídne komunitní škola s individuálním vzděláváním na sídlišti Závodu míru. Základní škola Indigo bude začínat od září s 20 žáky. Radní ji vítají, konkurence je podle nich tlakem na kvalitu.

„Vznik soukromých škol vítáme, stejně jako zakládání dětských skupin pro předškolní děti. Rodič by měl mít v 21. století možnost výběru. Je to důkaz fungující občanské společnosti, zajišťující pestrost nabídky výchovných aktivit pro pardubické děti,“ sdělil náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký s tím, že město se, stejně jako u ostatních soukromých škol a školek, nebude podílet na provozních nákladech.

V pardubických kasárnách vyroste nová základní škola pro 540 žákůZdroj: Město Pardubice

Využití chátrajícího areálu

Nová škola vznikne i v Masarykových kasárnách. Vzdělávací zařízení pro zhruba 540 žáků vyjde město na téměř 550 milionů korun. Kvůli rychlosti a ceně radnice nevyužije architektonickou soutěž, ale okopíruje projekt školy, která stojí nedaleko Prahy.

„Právě výstavba základní školy v areálu Masarykových kasáren se nám jeví jako nejefektivnější, nejrychlejší a podle zpracovatele studie optimální řešení, jak koncepčně navýšení kapacit ve městě zajistit,“ vysvětlil Rychtecký. Stavbaři by se do práce měli pustit na přelomu roku 2024 a 2025.

V chátrajícím areálu Masarykových kasáren vyroste základní škola

Ani kapacita školek nestačí

Péči o děti předškolního věku zajišťují vedle školek i dětské skupiny. Těch je v Pardubicích v současné době 22 s kapacitou 278 míst a brzy k nim přibydou tři další, jejichž vzniku dali radní rovněž zelenou.

„V některých spádových obvodech a tam, kde to podmínky v mateřinkách pro vzdělávání umožňují, se nám daří umísťovat i dvouleté děti nad rámec zákonných povinností. Rodičům malých dětí se maximálně snažíme usnadnit návrat do zaměstnání i prostřednictvím Ratolesti, která nabízí péči pro děti ve věku od 1,5 roku do čtyř let,“ shrnul Rychtecký.

Kapacita pardubických školek nestačí. Město rozšíří mateřinku na Dukle

V Teplého ulici vznikne nová mateřská škola Kamarád, kde chce město vytvořit dalších sto míst pro děti z Dukly, Višňovky nebo Svítkova. Přístavba za 79 milionů korun má už vybraného dodavatele, stavba by měla začít za dva roky. Město chce na projekt využít dotaci z ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

„Dotace na navýšení kapacity mateřských škol by mohla pokrýt až 90 procent způsobilých nákladů, z toho 85 procent evropská dotace a pět procent státní rozpočet,“ doplnil náměstek primátora pro dotační politiku Jan Nadrchal.

Pětasedmdesáti nových míst se dočkají také v nové Trnové, kde radnice plánuje školku se třemi třídami. Projekt pro město připravuje developer. Za poslední čtyři roky Pardubice navýšily kapacitu v základních a mateřských školách o 400 míst.