Cestující od září přišli o linku číslo 20, která jezdila k poliklinice Vektor v Rokycanově ulici. „Toto opatření nás mrzí, situaci se snažíme operativně řešit. Jakmile to bude možné, provoz na lince bude obnoven v původním rozsahu. Cestujícím se za tyto komplikace omlouváme,“ sdělila mluvčí Dopravního podniku města Pardubic Jitka Malinská, která potvrdila, že za tím stojí nedostatek řidičů. Dočasné zrušení linky číslo 20 pro lidi znamená ujít z polikliniky na nejbližší zastávku nejméně půl kilometru. Starší lidé si navíc stěžují, že na okolních zastávkách nejsou ani lavičky, kde by si mohli odpočinout.

Jedna jízda za 25 korun

Možnou variantou, jak se dostat k lékaři, do lékárny nebo třeba na úřad, je využít službu Senior taxi. Město ji zajišťuje pro pardubické seniory nad 70 let věku a pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P bez ohledu na věk. Výhodou proti běžné hromadné dopravě je možnost objednání přistavení vozu na konkrétní hodinu i to, že řidič pasažéra doveze přímo na místo určení. Každý zákazník může tuto službu využít maximálně ke čtyřem jízdám za měsíc. Za jednu cestu, tedy jízdu jedním směrem, zaplatí senior 25 korun, zbylou částku dopravci hradí město.

Nedostatek řidičů způsobuje problémy v MHD. Pardubice omezují některé linky

Podle některých seniorů je ale služba reálně dostupná jen první dva týdny v měsíci. Když si třeba zavolají v polovině měsíce, všechny jízdy už jsou obsazené. „Přijde mi smutné, že město propaguje službu Senior taxi, která funguje pouze několik dní v měsíci. Asi by bylo vhodné, kdyby neutěšená situace kolem dopravní obslužnosti polikliniky Vektor byla co nejrychleji řešena,“ postěžoval si Jan Řeháček.

Zájemci narážejí na problém, že magistrát měsíčně dotuje jen určité množství jízd. „Pokud chci tuto službu využít, musím si svou jízdu objednat hned zkraje měsíce, ale já nevím hned, kdy tam budu potřebovat,“ vysvětlil důchodce Josef Krčil. Stížnosti potvrzuje i fakt, že v říjnu musela radnice jízdy z kapacitních důvodů pozastavit.

1 080 jízd měsíčně

Rostoucí zájem magistrát potvrdil. Služba v Pardubicích funguje od roku 2019, tehdy město vydalo zhruba 2 200 průkazek, které jsou k využívání služby nezbytné a potvrzují, že zájemce bydlí na území Pardubic. Řidiči v uvedeném roce odjezdili průměrně 550 jízd do měsíce. „Nyní je vydáno 5 100 průkazek a jezdí se průměrně 1 080 jízd měsíčně. Tomu odpovídá i počet provozovatelem zapojených vozidel,“ informoval mluvčí magistrátu Radim Jelínek, podle kterého počet vydaných karet překonal veškerá očekávání. Senior taxi lidé podle statistik města nejčastěji využívají pro cesty k doktorovi. Taxíky nejvíce míří do nemocnice, poliklinik a k obvodním lékařům.

Navýšit počet jízd ale podle vedení města aktuálně nelze. „Jednou z podmínek koncesní smlouvy, kterou nelze měnit, jsou limity služby, a to jak kapacitní, tak i finanční. Jestliže je naplněn maximální měsíční finanční limit, není provozovatel služby oprávněn uživatele v režimu Senior taxi přepravit. Tato situace bohužel nastala v daném měsíci a v rámci vysoutěženého koncesního vztahu nelze limit ex post navyšovat,“ dodal Jelínek.

Pardubičtí bezdomovci okradli muže z Hradce. K drobným si vzali i čtyři tisíce

Magistrát ale počítá s tím, že velký zájem o tuto službu zohlední v přípravě rozpočtu na příští rok. „Enormní zájem o tuto službu bude zohledněn také při přípravě nového výběrového řízení formou koncese, to znamená v jejím rozsahu a pružnosti,“ přislíbil magistrát. Aktuální smlouva je podepsaná od června roku 2019 a platí do června 2023. Na základě výsledků otevřeného výběrového řízení je provozovatelem společnost známá pod značkou Vi3.

„Statutární město Pardubice se rozhodlo podpořit službu Senior taxi ze svého rozpočtu částkou 1 milion korun ročně," uvedl před časem náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký.

Senior Taxi



Služba je provozována na území Pardubic pro osoby s trvalým bydlištěm na území statutárního města Pardubice a jejich doprovodu.



Službu mohou využívat osoby starší 70 let a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P bez omezení věku.



Přepravovat lze také menší břemena a zavazadla, popř. zdravotnické pomůcky (mechanický vozík, chodítka…).



Jízdu si lidé mohou objednat i do kostela, na zámek, do kulturních domů či do domovů pro seniory nebo denního stacionáře.