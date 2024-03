Už po čtrnácté se v České republice uskuteční akce s názvem Do práce na kole. Do nejdelší květnové výzvy se letos zapojí i pardubická radnice.

Ilustrační fotografie | Foto: Deník/Tomáš Kubelka

„Cílem akce je povzbudit obyvatele města, aby alespoň na měsíc nechali doma auta a do práce se dopravovali na kole nebo pěšky. Nejenom že to ulehčí dopravě ve městě, ale prospěje to i samotným účastníkům, a to jak fyzicky, tak psychicky. Proto jsme se zapojili i my jako radnice, chceme jít příkladem, motivovat nejen Pardubáky, ale třeba i firmy, aby se zapojily jako vstřícný zaměstnavatel. Věříme, že lidé díky účasti ve výzvě zjistí, že pohybovat se po Pardubicích je rychlé, pohodlné a vlastně i zábavné,“ přiblížila náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová.

Princip je velmi jednoduchý. Účastníci vytvoří týmy po dvou až pěti lidech a po celý měsíc budou do práce jezdit na kole nebo chodit pěšky, přičemž své trasy poté zapíší do aplikace. V hlavní kategorii se klade důraz na pravidelnost pohybu, ve vedlejších se pak hodnotí například výkony jednotlivců. Týmy se mohou sestavit z rodinných příslušníků nebo ve firmách. Startovné pak může, stejně jako v případě pardubického magistrátu, za účastníky uhradit zaměstnavatel. Registrace je možná až do 30. dubna 2024.

„Do práce na kole pořádá během roku celkem tři akce, přičemž ta Květnová je nejdelší, v lednu a září se jedná o týdenní výzvu. Současně také probíhá soutěž Cykloměsto roku, ve které máme z minulého roku jednu výzvu. Loni ji totiž vyhrál Hradec Králové a Pardubice se umístily na druhém místě. A to je něco, co chceme letos změnit,“ dodala náměstkyně Klčová.

V loňském roce se do Květnové výzvy přihlásilo rekordních 25 621 účastníků z 52 měst České republiky, kteří dohromady zapsali přes 696 000 cest. V přepočtu na kilometry se jednalo o zhruba 5 700 000 kilometrů, což odpovídá zhruba 739 tunám ušetřeným emisí CO2 oproti cestě autem.

