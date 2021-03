Na vedlejších spojnicích Chrudimi s Pardubicemi dělají policisté cedulím se značkami vstupu do sousedního okresu spíše jen designovou stafáž. Našeho reportéra od včerejšího večera do dnešního rána ani při jedné z cest po vedlejší přes Ostřešany nezastavili.

V jednom případě pasivně seděli v autě na odbočce na polní cestu, v druhém brali auta ze směru Chrudim – Chrudim (okreska spojující místní část Medlešice s centrem města) a ve třetím stáli venku za autem na poli a popíjeli z termosky.

Na státovce ale jsou aktivnější. „Namátkově stavíme osobní automobily, nákladní necháváme projíždět,“ popisuje policista s tím, že nejčastěji se lidé prokazují dokumenty o tom, že jedou za prací.

To je případ i dvou řemeslníků, kteří míří do Chrudimi na zakázku, avšak bez respirátorů. „I za jízdy platí povinnost mít nasazené respirátory, pokud nejste členy jedné domácnosti,“ upozorňuje je policista, načež si oba muži ochranu dýchacích cest nasazují.

„Mě už to neuvěřitelně vytáčí, až mi stříká testosteron z nosu. Já se nezlobím na vás, ale obecně na celou situaci a všechna opatření,“ rozzlobí se řidič, zatímco policistům podává svůj živnostenský list a potvrzení, že spolucestující je jeho kolega. Navíc podává i čestné prohlášení.

„Napsal jsem tam, že je to výkon práce na území celé České republiky, to nestačí?“ táže se živnostník policistů, kteří ihned kroutí hlavou s tím, že pro každou zakázku bude muset sepsat prohlášení nové. „Mějte formuláře správně vyplněné, aby byly cesty co nejjednodušší,“ instruuje ho policista, jelikož kontrolám se řidiči ani v následujících dnech nejspíš nevyhnou.

Nevyhne se jí ani postarší řidič v malém Volkswagenu, před kterým se objeví policejní terč. Dostává pokyn, že má zastavit na krajnici. Po otevření okýnka se ho policisté ptají, kam jede. „Volali mi, že si mám dojet do Trhové Kamenice pro brambory,“ odpovídá zmateně důchodce. Prohlášení o tom, že jede pro objednané potraviny, ale nemá, jelikož si ho neměl kde vytisknout.

„Správně byste měl mít vypsaný aspoň papír. Stačí ručně tužkou napsat odkud a kam jedete, za jakým účelem a kdy jste to sepsal,“ dávají mu radu policisté, kteří jsou první den kontrol tolerantní. „Já to chápu, jestli tu pak ještě budete, já vám je ukážu, vážně nelžu,“ směje se řidič a pokračuje dál pro brambory.

S ostrými reakcemi se policisté zatím nesetkávají, řidiči jsou trpěliví a chápaví. „Zatím to je dobré, ale až to bude třeba desátý den a ti lidé za sebou budou mít už několik kontrol, myslím, že to nebude příjemné pro nikoho z nás,“ očekává policista, že tento stav nebude trvat dlouho.