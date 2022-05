Za pět měsíců si Pardubáci vyberou své kandidáty, kteří povedou město další čtyři roky. O hlasy voličů v komunálních volbách zabojují i některé ženy. Na zkušenosti sází hnutí Žijeme Pardubice, v jehož čele kandiduje náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD). Hnutí oznámilo, že do popředí jejich kandidátky umístí známou pardubickou političku Štěpánku Fraňkovou.

Exprimátorka Fraňková, která vedla radnici v letech 2010 až 2014, se do komunální politiky vrací potom, co byla v roce 2019 odvolána z funkce ředitelky nemocnic Pardubice a Chrudim. Odvolání Fraňkové bylo tehdy spojeno s případem novorozené holčičky, která včas nedostala léky, což vedlo k trvalému poškození mozku. Ve stejnou dobu nemocnice čelila žalobě v případu Adama Vyčítala, který po operaci mandlí skončil v kómatu.

„Přiznám se, že jsem po určitém období znechucení z dění na pardubické politické scéně již původně nechtěla kandidovat a chtěla jsem se primárně zaměřit na svoji profesi a rodinu, jelikož jsem vedle role manželky a mámy také nově babičkou. Další osud našeho města, jeho rozvoj a směřování mi však není lhostejné a nechci jen sedět a nadávat na věci kolem sebe,“ řekla ke kandidatuře Fraňková.

Po první šestici se nyní strana Žijeme Pardubice představuje další jméno, kterým je lékařka a emeritní primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.Zdroj: Deník/Nikola Remešová

O hlasy voličů se za stejnou stranu bude na podzim ucházet také Ludmila Ministrová. Ta v poslední volbách kandidovala za TOP 09, ihned po volbách však ze strany odešla kvůli sporům o koaliční smlouvu.

Dlouholetá zastupitelka a radní města, která také společně s manželem provozuje městské koupaliště Cihelna, bude nyní na kandidátce na druhém místě.

Další ženy z řad Žijeme Pardubice jsou ředitelka Mateřské školy Marcela Nováčková nebo ekonomka Simona Mokrá. Koalici, která vzešla ze spojení sociální demokracie a hnutí ProPce21, už před časem podpořil i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Volby 2022



Letošní volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátních obvodů se uskuteční v pátek 23. září a sobotu 24. září.

Pouze dvě strany vysílají do boje o primátorské křeslo ženu. Starostové a nezávislí (STAN) vsadili na trenérku Alici Paurovou. „Pardubice mám moc ráda, vyzařuje z nich skvělá energie a dobře se v nich žije. Myslím si ale, že město nevyužívá dostatečně svůj potenciál,” poznamenala Paurová. Kandidátka STAN se chce zaměřit na sport i aktivní trávení volného času, rozpohybování dopravy a života kolem řek. Hnutí jde do komunálních voleb poprvé v historii samostatně.

Na post primátorky bude aspirovat i Ivana Böhmová, kterou si do svého čela zvolili Piráti. Böhmová je pedagožka a matka tří dětí. V zastupitelském klubu Pirátů se věnuje především oblasti vzdělávání a sportu, prioritou je pro ni otázka bydlení a životního prostředí. „Nechceme město, které se zadlužuje kvůli nesmyslným obřím pomníkům současných politiků. Nechceme, aby město pouze hasilo to, co zrovna hoří. Přejeme si město, kde se dobře žije, které přemýšlí nad svým rozvojem, svou budoucností a které skutečně naslouchá svým obyvatelům,“ představila svou vizi Böhmová.

Pirátka Ivana Böhmová a Alice Paurová (STAN) se tak v boji o primátorské křeslo potkají například s Janem Mazuchem (ODS), Janem Nadrchalem (ANO), Jakubem Rychteckým (Žijeme Pardubice) nebo Reném Živným (Společně pro Pardubice).