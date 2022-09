Do škol v Pardubicích šly stovky prvňáčků. Bezpečnou cestu zajistili strážníci

Zpátky na přechodech. Do škol v Pardubicích nastoupily stovky nových prvňáčků, do lavic se s nimi po prázdninách vrátily i tisíce dalších žáků. Bezpečnou cestu do škol jim dnes na 10 přechodech opět hlídali strážníci městské policie a jak podotkli, hlídat je budou celý školní rok.

Městští strážníci dnes po dvou měsících opět hlídali přechody pro chodce | Foto: MP Pardubice