„Chceme lidem ukázat, že dobrodružství mohou zažít i za barákem a nemusí kvůli tomu jezdit do ciziny,“ řekl Pardubák Miky Škoda, zakladatel X-Challenge, která stojí za akcí Objev Česko. Při ní se 260 lidí vydá na túru, kde na ně čekají zajímavá místa, nevšední výzvy a kupa zážitků.

Cestování je již povoleno, přesto se letos výzva X-Challenge, kdy lidé stopovali po Evropě, nekoná.

Letní stopovací akce musela jít stranou, i když je to povolené. Účastníci by museli řešit, kam vůbec můžou, kde je karanténa, zda mají mít roušky, lidé by jim jako stopařům ani tolik nezastavovali. Nechtěli jsme je takovým situacím vystavovat, neužili by si to.

Přišli jste ale s náhradním řešením, v neděli začíná akce Objev Česko.

Chtěli jsme na jaře udělat akci, která by mířila na objevování Česka, protože jedním z našich principů je pomoc lidem v Česku uvědomit si, že se tu máme krásně a že se nám tu žije dobře. Pak ale přišla korona, takže jsme to posunuli na léto.

Vytvořili jste k akci také pořad. O čem je?

Ukazujeme v něm způsoby, jak lidé mohou vidět svět kolem a jaké mají příležitosti. Že mohou své bydliště vnímat třeba jako hřiště. První díl je o cestě pod širák, o tom, že člověk může zažít dobrodružství kdykoliv. Stačí, když po práci vyrazí, rozdělá oheň, vyspí se pod širákem a ráno jde zase na schůzku. Dá se to dělat v průběhu týdne, lidé mohou nasbírat inspiraci v naší aplikaci, kam jim výzvy vkládáme. Tvoří je i influenceři, jako je zpěvák Raego, který udělal výzvu dát kompliment pěti náhodným lidem a sám to také splnil. Slávek Král říkal, že není potřeba stopovat letadla, aby měl člověk barevný život, ale že stačí každý den dělat nějakou drobnost. Jeho výzva byla lehnout si do postele s hlavou na druhou stranu. Když udělá člověk každý den drobný střípek, rozvine to v něm kreativitu.

Plnil jste sám nějakou výzvu za barákem?

S přáteli jsme se rozhodli jít z Pardubic na Velkou Deštnou a to úplně rovně. Prostě jít přímo, bez jakékoli odbočky. Je neuvěřitelné, ke kolika lidem jsme se dostali na zahradu. Museli jsme si s nimi povídat, říct jim, co a proč děláme a zeptat se jich, jestli můžeme. Nešli jsme brankou, ale přelézali přes plot, abychom neuhnuli z cesty.

Podobné výzvy čekají i účastníky Objev Česko. Jaký bude jejich úkol?

Jsou tam výzvy typu projeď se traktorem, podoj krávu, postav si přístřešek, upeč buchty s místní babičkou, zjisti příběh nejstaršího člověka ve vesnici a podobně. Člověk si vybere, kterou výzvu splní a jak. Jestli se v traktoru projede tak, že si ho koupí, nebo přijde do JZD a zkusí se s někým domluvit. (smích) Je to také o tom poradit si s tím, co mám v batohu.

Jaká jsou další pravidla?

Lidé budou moci odstartovat v neděli odkudkoli, nebo mohou přijít na společný start do Prahy. Poté musí ujít aspoň sto kilometrů a dojít ke dvěma kontrolním bodům, kterých jsou po Česku desítky a nacházejí se na inspirativních místech. Nejde o to projít jich víc, protože by museli přejíždět autem nebo vlakem a už by to nebylo putování. Nechceme, aby lítali jako fretky, ale užili si třeba i pobyt v lese. Po šesti dnech musí dorazit do cíle, který je v Nasavrkách.

Bude se cestovat v týmech?

Mohou jít až tři lidé společně, ale máme i účastníky, kteří jdou sami. Berou to jako pouť, najednou si nemají s kým pokecat, nejsou v bublině vytvořené kamarády, takže se více otevřou a více poznají místní lidi. Najednou můžou být kým chtějí a mohou poznat víc sami sebe v interakci s druhými. Srovnají si při tom myšlenky a chvíli neřeší třeba pracovní starosti, ale základní věci, jako čím se nají nebo kde se vyspí, protože naplánovat si nocleh není snadné, když člověk nikdy neví, kam dojde.

Proč jste si pro zakončení vybrali keltské město v Nasavrkách?

Zvažovali jsme ještě lom Velká Amerika, ale Nasavrky mají větší charakter. Chtěli jsme hezké místo v přírodě, které bylo dobře dostupné a kde budeme moci uspořádat závěrečný festival. Máme zkušenost, že se tam lidé sejdou a i když se předtím nikdy neviděli, tak jak o sobě těch šest dní vědí a mají podobný zážitek, najednou se k sobě chovají, jako kdyby se znali 10 let, protože mají silnou společnou zkušenost.

Jak o sobě týmy vědí?

Mohou se navzájem sledovat v aplikaci, kam všechny týmy budou vkládat, jaké výzvy zrovna plní a podobně. I veřejnost se může podívat, co zrovna dělá její oblíbený tým. Týmy spolu zároveň komunikují na Facebooku, kde se mohou podporovat a plánovat srazy. Máme i nápady, jak je aktivizovat, takže si každý třeba nabarví kolíček a bude ho předávat dalším týmům. Kam až se kolíček dostane, bude překvapením.