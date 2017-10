Dobrovolní hasiči: Neděle na stromech a v pondělí do práce

Lázně Bohdaneč – Dobrovolní hasiči přišli o neděli. Přesto našli i nějakou tu radost.

Celou neděli na nohou, motorovou pilu v ruce, tahat dříví. Členové jednotek dobrovolných hasičů měli kvůli větru napilno i přes volno. Většina z nich v pondělí ale bez odpočinku nastoupila do zaměstnání.



"Nikoho to ale nesložilo. Stromů bylo hodně, ale opravdu náročné byly zejména výstupy na střechy. Ve větru se s tím moc dělat nedá. Potrápila nás i borovice v Rybitví, která spadla přes cyklostezku ale i přes vedení optického kabelu, který jsme se snažili zásahem nepřerušit. Nutno říci, že úspěšně," shrnuje velitel jednotky dobrovolných hasičů města Lázně Bohdaneč Patrik Trojan.



"Nám a městské policii volali lidi přímo, na žádost operačního střediska hasičů jsme vyjeli jen třikrát, jinak jsme celou naši oblast kolem města objížděli od rána sami a dělali co bylo potřeba. Až dnes to budeme sepisovat. Poslední výjezd byl pro nás ve čtvrt na šest – rozlomený strom a přetržené vedení městského rozhlasu," dodal Trojan.



I přes nedělní vyčerpání ale mají hasiči dobrý pocit. Unavovalo je zejména počasí. Vítra a studený déšť. "Nejnáročnější bylo, že jsme neměli čas si ani kousnout do housky a napít se kafe. Ale pak potkáváte lidi, kteří vám děkují a povzbuzují. Stalo se nám, že jsme se asi třikrát zastavili v obchodě. Lidé nás se slovy: "Máte toho hodně, děkujeme, pojďte" sami hned pouštěli k pokladně. To byly ty chvíle, co nás zahřály," uzavírá Patrik Trojan.