Město chce podpořit celkem pět sborů dobrovolných hasičů. Za poslední dva roky se ukázalo, jak jsou dobrovolní hasiči pro město důležití. V době koronavirové pandemie se připojili například k výrobě roušek, dezinfekci veřejných prostor nebo pomáhali seniorům s nákupy či venčením psů. V červnu dobrovolní hasiči vyjeli na pomoc do oblasti zasažené tornádem. A v posledních měsících se zase připojili k pomoci ukrajinským uprchlíkům, když v Pardubicích třídili a balili humanitární pomoc pro Ukrajinu.

Vedení města se nyní rozhodlo podpořit sbory dobrovolných hasičů ve Svítkově-Popkovicích, Rosicích nad Labem, Opočínku, Pardubicích-město a dotace poputuje také k okresnímu sdružení hasičů Pardubice. Celkem se rozdělí 269 800 korun. Radní chtějí mít lépe vybavené hasiče a zkvalitnit preventivní výchovu dětí. Dotace, kterou od města hasiči získají, jim umožní doplnit stávající vybavení zahrnující technické a ochranné prostředky, případně nahradit to, které je již opotřebené. „Nové vybavení jim umožní posílit jejich akceschopnost při nenadálých situacích,“ poznamenal předseda komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Jiří Chmelík.

Hasiči Pardubického kraje chystají den otevřených dveří



Den otevřených dveří bude 21. května 2022 přímo na centrální stanici v Pardubicích. Návštěvníci mohou na místě vidět moderní hasičskou techniku určenou k výjezdu jednotek hasičů. Seznámí se s problematikou ochrany obyvatelstva. K vidění budou hasicí přístroje. Připraveny budou zajímavé ukázky, při kterých hasiči přiblíží svou náročnou práci.

Peníze tak hasiči využijí na nákup zásahové výstroje, hasicích přístrojů, záchranářských batohů nebo vybavení pro soutěže, ale také na preventivní činnost pro děti. Část peněz také poputuje na kroužky malých hasičů, které sbory celoročně pořádají. „Některé sbory za peníze pořídí vybavení potřebné pro přípravu mladých hasičů či šíření osvěty v oblasti požární ochrany. To znamená například hadice, proudnice, spojky nebo repliky požárního stroje,“ přiblížil využití dotací náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že finanční prostředky jsou kryty Programem podpory prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti.

K hasičskému sportu se na Pardubicku hlásí děti už od šesti let. Pardubičtí dobrovolní hasiči ale mají přípravku, kam chodí děti už od tří let. „Jsme taková rodina, která má společné zájmy, a proto funguje a zapojuje se i do dění v obci. Tvoří ji jednotliví členové, ale i manželské dvojice a jejich děti,“ uzavřel dobrovolný hasič Martin Pištora.