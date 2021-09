Morašice nemají žádné očkované děti. Pardubice hlásí sedm procent

Očkování dětí proti nemoci covid-19 v kraji vázne. Ukazují to poslední data ministerstva zdravotnictví. Výjimkou nejsou ani obce, kde dosud žádné z dětí nebylo naočkováno. Pardubický kraj je tak v počtu očkovaných dětí do šestnácti let pátým nejhorším v republice.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Dolní Morava, Mladoňovice, Nabočany nebo třeba Morašice – to je jen stručný výčet obcí v Pardubickém kraji, kde prozatím nebyly naočkovány žádné děti do šestnácti let. Dalším příkladem je pak obec Záchlumí na Orlicku, kde ze 140 obyvatel nebyl v této věkové skupině naočkován nikdo. Naopak nejvyšší procentuální proočkovanost má obec Březinky na Svitavsku.Tam si pro vakcínu přišlo 23,5 procenta obyvatel do šestnácti let. Obec má však pouze 17 dětí, k vysoké proočkovanosti tak zde stačili jen čtyři naočkovaní. V okresních městech se proočkovanost stále nedostala ani k deseti procentům. Ve Svitavách bylo naočkováno 8,5 procenta dětí. V Ústí nad Orlicí zdravotníci podali vakcínu 177 dětem z 2232, tedy 7,9 procenta. Pardubice a Chrudim mají shodně po sedmi procentech. Vakcínu v kraji dostalo prozatím 6,7 procenta dětí, tedy 5894 z celkových 88684. Hůře je na tom jen Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj. Očkovány už budou v Pardubickém kraji skoro dva tisíce dětí Přečíst článek › V celém Česku si do minulého víkendu pro vakcínu přišlo 7,3 procenta dětí. Konkrétně se jednalo o 133 tisíc lidí. Pokud k nim přičteme dalších zhruba 177 tisíc nezletilých, kteří nákazu v minulosti prodělali, protilátky proti nemoci by mohlo mít kolem 17 procent dětí. Právě děti a mladiství nyní podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška tvoří 30 procent nakažených. Ve školách proto v prvních dvou týdnech platilo povinné testování. Podle vedoucí protiepidemického odboru krajské hygieny Olgy Hégrové se čtvrteční školní testování teprve vyhodnocuje. „Jedná se ale o jednotky pozitivních případů,“ uvedla s tím, že data ke školnímu testování bude nadále veřejnosti sdělovat ministerstvo zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch avizoval, že se zřejmě jednalo o poslední kolo testování ve školách. Na nejaktuálnější data se však stále ještě čeká. „Třetí kolo, dost rozhodující pro další průběh, se uskutečnilo ve čtvrtek. Navíc zároveň ještě pokračuje trasování. Na konečné vyhodnocení, prosím, počkejme do poloviny týdne,“ řekl šéf ÚZISu Dušek. Očkování dětí probíhá v těchto místech a dnech: Sál Jana Kašpara, Pardubice - čtvrtky Chrudimská nemocnice - pondělky Multifunkční centrum Fabrika, Svitavy - pondělky a středy Orlickoústecká nemocnice - pondělky Litomyšlská nemocnice - pondělky a úterky