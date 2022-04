Dlouhodobě řešíme dopravu, protože jsme průjezdní obec silnice třetí třídy, kde je velký provoz. Přizpůsobovali jsme tomu nějaké projekty, první etapou bylo zvýšení bezpečnosti mezi školou a obecním úřadem. Druhou etapou byla úprava chodníků po celé vesnici pro větší bezpečnost chodců.

Co máte v obci nového?

Během covidové doby se nám povedly dvě velké věci. Realizovali jsme největší stavbu v dějinách Dolních Ředic, což je nová tělocvična u školy. Tu jsme dostavěli loni. Byla to akce za 37 milionů, 20 milionů jsme získali dotací z ministerstva financí. Byl to sen všech lidí, kteří tady cvičí. Z 1000 obyvatel je 600 členů TJ Sokol, i když ne všichni cvičí, třeba jen přispívají. Druhá velká akce byla také loni. Šlo o rozsáhlou rekonstrukci mateřské školy asi za 17 milionů, kde jsme také získali dotaci z ministerstva.

Co plánujete dál?

Největší akce, která nás čeká, je kanalizace. Přidaly se k nám Choteč a Časy, mělo by to vše jít přes nás a Horní Ředice do čistírny v Holicích. Ale tam se bavíme o 200 milionech korun. Při dnešní dotační politice státu to obec nikdy nepostaví, jedině že se změní pravidla v Evropské unii, budou vyšší dotace a nějak se k tomu postaví i kraj. Obec musí také nějak přispět. Ale nevidím to moc růžově, že bychom na to vůbec kdy měli. Vodoprávní úřad upozorňujeme, že nejde donekonečna stavět samostatné čističky, chtělo by to řešit centrálně.

V minulosti vás také trápily povodně.

Ředička je jediný tok od Velin přes Holice a Horní Ředice. Když se vody z deště nasčítají, za hodinu intenzivního deště jde tok ven z koryta. Už jsme tady měli dvacetiletou, padesátiletou, dokonce i dvěstěletou záplavu, kde už šlo o životy, jeden pán tady zemřel. Celá vesnice byla pod vodou, v domech bylo 40-50 centimetrů vody. Pořád vymýšlíme nějaké projekty, ale bohužel zatím jen projekty, protože peníze na to nemáme. Když už něco vyprodukujeme, třeba plán suchého poldru, tak s tím lidé nesouhlasí a bojí se, že to pro ně bude nebezpečné.

Dolní Ředice jsou velmi aktivní vesnice. V čem?

V obci je rozšířený sport a spolkový život. Máme k tomu jako sportovci dobré podmínky, protože máme dva umělé kurty, hernu stolního tenisu, novou tělocvičnu, hraje se hokej, nohejbal, na vzestupu je florbal. Velice dobře tady pracují i myslivci. V okrese je to jeden z mála spolků, který má kroužek pro děti. V poslední době tam chodí tak 12 až 15 dětí, věnují se přírodě, chodí do lesa, pomáhají nám sázet stromky. Hasiči jsou také aktivní, jezdí na závody a podobně. Tři roky mají dopravní automobil na případný výjezd, který byl pořízen za přispění Pardubického kraje. Kdo se sem chce přistěhovat, tak se má do čeho zapojit.