Žáky přišel přivítat i starosta Dolních Ředic Michal Kurka. „Letos máme rekordní počet prvňáčků. V lavicích jich usedne 21, což je nejvyšší počet za celých 30 let, co jsem starostou,“ řekl. Dětem popřál, aby do školního roku vkročily správnou nohou, měly hezké známky, podařilo se jim navázat nová přátelství a aby se jim ve škole líbilo.

Celkově bude letos školu v Ředicích navštěvovat 77 dětí v pěti ročnících, což je podle ředitelky nejvyšší počet žáků od roku 1982. Každý rok si škola stanovuje téma, které bude děti provázet celý rok. Letos to bude „Rok s pohádkou“ a pohádkové postavy budou zpestřovat výuku.

„Dnešním dnem se stáváte součástí naší školy a vydáváte se na cestu plnou poznání, dobrodružství a objevů, a to cestou pohádkovou,“ přivítala prvňáčky v lavicích jejich třídní učitelka Markéta Demjančuková. Ty bude v letošním roce provázet vlk z Červené Karkulky. „Vlk byl v pohádce sice zlý a babičku snědl, ale mně slíbil, že pokud budete vy hodní, tak on na vás bude taky hodný,“ uklidnila učitelka děti.

Každé z dětí mělo ve třídě již dopředu přidělenou lavici a místo, kde budou po zbytek roku sedět. Čekaly na ně připravené cvičebnice a tašky na tělocvik. Děti si postupně rozdělily papírové truhly se svými jmény, do kterých budou v průběhu roku sbírat „poklady“. Za nalezení truhly se svým jménem dostaly bonbony a pohádkové samolepky.

Poprvé usedl do lavice Patrik, který se do školy ale zatím moc netěšil. „Těším se ale na hodiny matematiky. Už umím počítat do sta!“ pochlubil se. Jeho maminka Leona se svěřila, že syn je nervózní z toho, co ho čeká, protože to je pro něj velká změna. „I já jsem z toho nervózní, protože to je mé první dítě, které nastupuje do školy,“ pousmála se.