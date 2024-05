Působivý kabaret scén ze světa, který vstává z popela. Tímto sloganem Východočeské divadlo Pardubice představuje novou inscenaci hry Ödöna von Horvátha Don Juan se vrací z války, která má premiéru v sobotu 4. května. Hru nastudoval režisér Martin Františák, který s pardubickým divadlem spolupracuje poprvé.

Východočeské divadlo Pardubice nastudovalo hru Ödöna von Horvátha Don Juan se vrací z války. V režii Martina Františáka se v hlavní roli představí Jan Musil. Hru divadlo poprvé uvede v sobotu 4. května. | Foto: Petr Šedivý

Východočeské divadlo Pardubice uvede o víkendu novou inscenaci hry Ödöna von Horvátha Don Juan se vrací z války. Hru nastudoval režisér Martin Františák, který s pardubickým divadlem spolupracuje poprvé.

„Na spolupráci se s Martinem Františákem domlouváme už od roku 2012, když byl ještě uměleckým šéfem Divadla Petra Bezruče v Ostravě. Poté vedl činohru Národního divadla Brno a nyní šéfuje ve Švandově divadle na Smíchově, takže termín jeho režie v Pardubicích se podařilo domluvit teprve přede dvěma a půl roku," vysvětlila dramaturgyně Jana Pihartová.

Nad výběrem titulu s Františákem dlouho váhali, zvažovali prý ruskou klasiku i českou komedii. Nakonec zvolili hru rakouského dramatika a prozaika maďarského původu Ödöna von Horvátha Don Juan se vrací z války, kterou autor napsal v roce 1936. Na českých jevištích nejsou její inscenace příliš časté, dosud byla nastudována pouze třikrát. Hra začíná po 1. světové válce, ze které se vrací raněný a nemocný muž, dychtivý touhou najít svou dávnou lásku, kterou zradil.

Historici se vydali do pardubických ulic. Teď vyprávějí poutavé příběhy domů

„Tuto hru mám v šuplíku dlouho, je příležitostí pro herečky všeho věku. V Evropě nyní zažívají Horváthovy hry boom, je to totiž autor varující před válkou. Patří k meziválečné generaci, nejprve tvořil v Mnichově, ale poté před nacisty prchal do Vídně a následně do Paříže, kde tragicky zemřel, když na něj cestou z kina během bouřky spadla větev," poznamenala Pithartová.

Volnomyšlenkář Don Juan

Don Juan je archetypem volnomyšlenkáře, autor ho ve své hře posílá do světa po válce, který je bez mužů a v němž přestaly platit všechny morální hodnoty. Don Juan se vydává hledat svou první lásku, ale naráží na různá úskalí a svody.

„Jsem naštěstí v profesní situaci, kdy si mohu vybírat hry, které chci na jevišti inscenovat. Horváthova hra je minimalistická, vtipná, má v sobě něco haškovského, takže je vlastně výsostně česká. Ve světě se hraje hodně a je to určitou zabedněností české dramaturgie, že ji nemůžeme častěji vídat i u nás. Je to fraška, která má v sobě i příběh lásky či kritiku maloměšťáctví," představil novinku na repertoáru režisér Martin Františák.

Most v Pardubicích se opět pohnul. Stavbaři ho vysunuli nad oblíbenou stezku

Drama vypráví o době, v níž se nežije dobře. „Je to o nás, a možná proto radši stále dokola hrajeme třeba Moliéra než Horvátha. My se ho totiž bojíme," dodal režisér s tím, že hra má nádech magického realismu a on v ní vidí i jistou podobu s filmy Federica Felliniho.

První spolupráci s pardubickým divadlem si uznávaný režisér pochvaloval. „Soubor je velice silný, jsem až překvapený z jejich řemeslných dovedností," sdělil Františák. Podle ředitele divadla Petra Dohnala je spokojenost vzájemná.

V hlavní roli Dona Juana se divákům představí Jan Musil, na jevišti s ním bude takřka celá dámská část ansámblu.

Mohlo by vás zajímat: Pardubická nemocnice ještě vylepší nový pavilon. Postaví koridor za miliony