Ve čtvrtek lze očekávat další dopravní komplikace v Pardubicích. V centru se pojede cyklistický závod Pardubické kritérium.

Ve čtvrtek 18. dubna se v centru města jede Pardubické kritérium. | Foto: Luboš Jeníček

Ve čtvtek 18. dubna odpoledne se jede v centru Pardubic cyklistický závod Pardubické kritérium. Start a cíl je na třídě Míru, závodní okruh je dlouhý 1,5 kilometru a vede přes náměstí Republiky, Sukovu třídu a náměstí T. G. Masaryka.

Okruh bude podle sdělení pořadatelů sportovního klání uzavřen pro veřejnou dopravu od 16 do 21 hodin. Jako první se na start postaví kategorie nábor, tedy děti od 8 do 14 let. Ty budou startovat cca v 16.45 hodin. V 17 startuje kategorie kadeti, v 17.50 junioři a 19 hodin kategorie elite, U23.

Ve čtvrtek 18. dubna se v centru Pardubic uskuteční cyklistický závod Pardubické kritérium.Zdroj: www.ckpardubice.cz

Během konání této akce bývá doprava na Sukově třídě, Masarykově náměstí a části náměstí Republiky obvykle svedena do jedné části vozovky.

Omezena bude také městská hromadná doprava. Dopravní podnik města Pardubic již oznámil opatření, která přijme v době konání akce, tedy ve čtvrtek od 16 do 21 hodin.

Přijatá opatření MHD

● zastávky Masarykovo nám. (st. 1 a 3) a Sukova ve směru na náměstí Republiky budou uzavřeny bez náhrady

● zastávka autobusů Náměstí Republiky (st. 3) před Grandem bude přesunuta do zastávky před divadlem (Náměstí Republiky st. 1)

Bez náhrady budou vynechány následující spoje

● spoj linky 4 v 16:22 hod. ze zast. Dukla, točna do zast. Polabiny, točna

● spoj linky 30 v 16:40 ze zast. Hlavní nádraží do zast. Cihelna, točna

● spoje linky 11 v 15:49 a 16:19 ze zast. Dubina, sever do zast. Globus

● spoje linky 11 v 16:15 a 16:45 ze zast. Globusu do zast. Dubina, sever

