Na Pardubicku byly ještě v úterý ráno v důsledku povodní uzavřeny silnice z Valů do Mělic, z Přelouče do Lohenic, z Opatovic nad Labem do Vysoké nad Labem. Dále pak na Holicku to jsou komunikace z Radhoště do Janoviček a křižovatka u Opočno - zástavba. Zatím je neprůjezdná také silnice na pomezí chrudimského a pardubického okresu z Úhřetické Lhoty do Úhřetic.

Stav na silnicích se však stále mění, aktuální informace o uzavírkách v Pardubickém kraji najdete na webu Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Aktuální dopravní informace o uzavřených silnicích můžete sledovat také v aplikaci Policie ČR.

Někteří řidiči zákaz vjezdu nerespektují a zaplavené silnice se snaží překonat. V pondělí museli hasiči na silnici číslo 29813 mezi Opatovicemi nad Labem a Vysokou nad Labem jedno auto z vody vytahovat. Do motoru se mu dostala voda a nejelo dál. „Důrazně tímto vyzýváme řidiče, aby respektovali zákaz vjezdu,“ apelují na řidiče dobrovolní hasiči z Opatovic, kteří ve spolupráci s profesionálními hasiči na místě zasahovali.

Dopravu v Pardubicích může ještě v úterý komplikovat uzavření mostu Kpt. Bartoše pro běžnou automobilovou dopravu. Most, který spojuje hlavní nádraží a Polabiny, město uzavřelo pro veškerý provoz v pondělí kolem poledne. Po vyčistění pilířů a po prohlídce statikem byl most v pondělí večer otevřen pouze pro chodce, cyklisty a za dohledu Městské policie Pardubice také pro MHD.

Informace o provozu na mostu Kpt. Bartoše. | Video: Michal Žampach

„Doufáme, že brzy budeme mít další dobré zprávy i pro ostatní účastníky silničního provozu,“ řekl v pondělí večer náměstek pro dopravu Jan Hrabal. Pro řidiče dále zůstává v Pardubicích zavřený také most u Bělobranského náměstí. Aktuální informace o průjezdnosti mostů najdete v aplikaci Policie ČR.

Pro cyklisty a chodce byla v pondělí večer otevřena lávka Pod Vinicí a most u Bělobranského náměstí.

Stále platí zákaz vstupu do některých míst v Pardubicích, která zasáhla povodeň, nebo kde hrozí pád stromů v podmáčeném terénu. Lidé by měli respektovat pásky zákaz vstupu a dopravní značení.

