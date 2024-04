Stavbaři pracovali na mostovce přes celé velikonoční svátky, a to i v nočních hodinách. Během rekonstrukce došlo k odfrézování starého povrchu vozovky a následnému položení mostní konstrukce, jež bude převádět dopravu ze směru od Semtína do centra a naopak.

Zdroj: Michal Žampach

Novou mostovku otevřela v pondělí zkouška trolejbusu městské hromadné dopravy a po 21. hodině začali místem projíždět první řidiči.

„Jedu z hokeje a jsem rád, že to už funguje. Ten most je v mojí trase, bydlím v Bohdanči a můžu říct, že to byla opravdu rychlost. Ještě ve čtvrtek se jezdilo po starém,“ řekl pan Mirek z Lázní Bohdaneč.

Vjezd do obchodní zóny Globus zůstal po celou dobu zachován a byla tudy vedena i objízdná trasa.