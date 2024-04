V sobotu se v ulicích Pardubic uskuteční další ročník běžeckého závodu Pardubický vinařský půlmaraton. Program bude znamenat značné dopravní omezení pro běžné řidiče i pro městskou hromadnou dopravu.

Pardubický vinařský půlmaraton 2023 | Video: Jaroslav Černý

V sobotu 13. dubna se v ulicích Pardubic uskuteční 18. ročník běžeckého závodu Pardubický vinařský půlmaraton. Sportovní program, který zahrnuje Pardubický vinařský půlmaraton, Lidový běh Vaňka Vaňhy, Kiekert desítku, Pohárový závod koloběžců v půlmaratonu či závody v para-cyklistice, přinese značná dopravní omezení pro běžné řidiče i pro městskou hromadnou dopravu.

Od 7 do 19 hodin bude uzavřena ulice Jahnova, Smetanovo náměstí, náměstí Republiky a Sukova třída, kde se koná Lidový běh. Od 9.30 do 17 hodin bude uzavřen pravý dvojpruh ulice Hradecké ve směru na Stavařov až po ulici Studentskou. Zcela uzavřena bude městská část Cihelna, a to od 10.30 do 17 hodin. Od 9 do 17 hodin bude také uzavřena ulice Bubeníkova, Štrossova, Dašická, dále Schwarzovo náměstí, ulice Kotkova, Pospíšilovo náměstí, ulice Sezemická, Bezdíčkova, Husova, Mezi Mosty, Labská a U Stadionu.

Závody startují ze Smetanova náměstí, cíl je na Pernštýnském náměstí. Lidový běh Vaňka Vaňhy je dlouhý 1,7 kilometru a startuje v 9.15. Děti se ho mohou zúčastnit zdarma, dospělí platí startovné 50 Kč. Prezence probíhá od 7.30 do 9.00 hodin na náměstí Republiky před Východočeským divadlem.

Na trať desítky se běžci vydají v 10.15 hodin. Pardubický vinařský půlmaraton startuje ve 14.00 hodin.

Mapa Pardubického vinařského půlmaratonu 2024

Zdroj: pořadatelé Pardubického vinařského půlmaratonu

V době konání sportovní akce bude uzavřena pro městskou hromadnou dopravu část Bílého Předměstí, ulice Studentská a částečně i ulice Hradecká.

Po dobu konání závodů nebudou obsluhovány tyto zastávky. V době od 7:00 do 19:00 hod.: Bezdíčkova, Holubova, Karla IV., Krajský úřad, Na Bukovině, Na Haldě, Na Okrouhlíku (pro linky 1 a 13), Náměstí Republiky, Masarykovo nám. (st. 3), Sakařova, Sukova, U Kostelíčka, Zlatá štika, Židov (pro linku 5).

V době od 9:00 do 17:30 hod.: Masarykovo nám. (st. 1), Stavařov (směr Polabiny), Univerzita a Zimní stadion (směr Polabiny). Pro zastávku Na Okrouhlíku ve směru do centra a zastávku Štrossova ve směru do centra bude zřízena náhradní zastávka v ul. Ke Kamenci.