Víkend je v Pardubicích plný akcí, některé zásahnou i do dopravy. V neděli bude kvůli parkování návštěvníků Velké pardubické uzavřena část silnice I/37, konkrétně úsek od nadjezdu u dostihového závodiště až k mimoúrovňové křižovatce u Dražkovic.

Na pardubických silnicích to může být zejména v neděli náročné. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lada Součková

V neděli 8. října se na dostihovém závodišti pojede Velká pardubická. Ta přiláká do Pardubic tisíce návštěvníků. Jejich příjezd do krajského města může komplikovat dopravu. S určitým omezením ale musí řidiči počítat i v sobotu 7. října v podvečer. Kvůli lampionovému průvodu a laserové show bude od 18 do 20.30 hodin uzavřena část Sukovy třídy, a to mezi křižovatkami s ulicí Sladkovského a s třídou Míru.

V neděli bude kvůli parkování návštěvníků dostihů uzavřena část silnice I. třídy číslo 37, konkrétně od nadjezdu u dostihového závodiště až k mimoúrovňové křižovatce u Dražkovic. „Jedná se o úsek v délce zhruba 2500 metrů, který bude sloužit k jednosměrnému parkování návštěvníkům dostihu a na který se bude najíždět směrem od Chrudimi," přiblížila tisková mluvčí policie Pardubického kraje Andrea Muzikantová. Silnice bude uzavřená od 7 do 19 hodin. Návštěvníci dostihu budou z parkoviště odjíždět směrem na Hradec Králové. Příjezd k závodišti z nadjezdu od Parama bude určen pouze pro zásobování, linky městské hromadné dopravy a taxislužbu.

Krásky u koní. Velká pardubická je přehlídkou šik módy, poradí i Beáta Rajská

Objízdná trasa povede pro osobní dopravu kolem nádraží dále ulicí Hlaváčova přes S. K. Neumanna až na ulici Chrudimskou oběma směry. Nákladní vozidla budou odkláněna na Staré Čívice, Rozhovice a po silnici I/17 dále na Chrudim.

„V souvislosti s konáním Velké pardubické jsme posílili výkon služby a policisté budou dohlížet na plynulost a bezpečnost silničního provozu nejen na křižovatkách v okolí závodiště. Žádáme návštěvníky o respektování pokynů policistů a dodržování dopravního značení," dodala policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

V neděli 8. října bude na závodiště zajištěna kyvadlová přeprava. „V posilových spojích se cestující přepravují bezplatně," upozornila tisková mluvčí Dopravního podniku Pardubice Jitka Malinská.

Trasy posilových spojů 8. října

Z Polabin, Sluneční v 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50 a 13:10 po trase: Bělehradská ul. – Masarykovo nám. – Palackého – Hl. nádraží (st. 3) – nadj. Paramo – Závodiště.

Z Dubiny, sever v 10:40, 11:20, 12.00, 12:40 a 13:20 po trase: Na Drážce – Dašická ul. – nám. Republiky – Masarykovo nám. – Jana Palacha – Teplého – Závodiště.

Z Dubiny, točny v 10:20, 11:00, 11:40, 12:20 a 13:00 po trase: Židov – Sakařovou ul. – nám. Republiky – Masarykovo nám. – Jana Palacha – Teplého – Závodiště.

Z Hlavního nádraží (st. 3) v 10:10, 10:35, 10:50, 11:15, 11:30, 11:55, 12:10, 12:35, 12:50, 13:15 a 13:30 přes nadjezd Paramo na zast. Závodiště.

Z Masarykova nám. v 9:45, 10:25, 11:05, 11:45, 12:25 a 13:05 po trase: U Marka – Hlavní nádraží(st. 3) – Albert HM – Závodiště. Všechny spoje z Masarykova náměstí na Hlavním nádraží vyčkají na přestup cestujících ze spoje linky č. 8, který na Hlavním nádraží končí.

Rozvoz po ukončení akce

Po ukončení závodu bude zajištěn rozvoz diváků ze zastávky ZÁVODIŠTĚ po trase: Dopravní podnik – Teplého – Domov mládeže – Na Spravedlnosti – 17. listopadu – Palackého – Autobusové nádraží – Hlavní nádraží.

Na závodiště se návštěvníci mohou v neděli dopravit i historickým vlakem. Tradiční souprava motoráčků vyrazí na trať mezi Pardubicemi hl.n., Rosicemi a závodištěm. Odjezdy z Pardubic hl.n.: 9:28, 10:28, 11:28, 12:28, 15:15 a ze závodiště v 9:40, 10:40, 11:40, 12:40 a 15:29. Jízdenky se prodávají pouze ve vlaku, jiné jízdenky zde neplatí.

Mohlo by vás zajímat: Podívejte se na komfortní stáj 21. století, kterou máme v Pardubicích

Zdroj: Michal Žampach