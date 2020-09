Dopravní situace v Pardubicích je dnes ještě složitější než při běžném pondělním ránu.

Dopravní kolaps kvůli testům na koronavirus | Foto: MP Pardubice

Štrossovu ulici ucpaly dlouhé kolony, které sahají až do Nemošic. Jejich příčina je jasná - provoz brzdí řidiči, kteří čekají ve frontě před odběrovým místem v laboratořích Medila Pardubice na testy na covid-19. Do složité situace se vložila už Městská policie Pardubice, která začala provoz korigovat. Hlídky strážníků určily prvních sto vozidel, která budou vpuštěna do areálu, další v pořadí mají smůlu, kapacita odběrového místa už je vyčerpaná.