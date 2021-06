„Chceme udělat pravidelné cargo linky z Pardubic,“ oznámil Jozef Koprivňanský, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje, která setkání vyvolala.

Zatímco civilní letadla se pomalu po uzemnění letadel Boeing a pandemii konečně rozlétávají, cargo doprava se v Pardubicích drží spíše při zemi. „Když jsem nastupoval do funkce místopředsedy představenstva, měl jsem spoustu bláznivých představ, co zkusím s letištěm udělat. Jeden ze snů a výzev bylo zaměřit se na leteckou nákladní dopravu z Pardubic do celého světa,“ vzpomněl ředitel East Bohemian Airport Ivan Čech a představil firmám služby, jaké letiště nabízí.

Kromě civilního letectví je totiž také díky nejmodernějšímu vybavení připraveno provozovat právě cargo dopravu. „Jsme schopni provádět nakládku a vykládku letadel, nemáme žádné významné omezení provozu, poskytujeme celní a pasové služby a jsme vybaveni dočasným celním skladem,“ uvedl příklady Čech.

Potenciál v pardubickém letišti vidí také jedna z největších světových přepravních společností Jusda, podle níž mají Pardubice ideální umístění. „Chtěli bychom cargo začít řešit přes Pardubice, protože mají výhodnou polohu a navíc jsme pardubická firma a náš nejvýznamnější zákazník je pardubický Foxconn,“ vysvětlil její zástupce Pavel Sekerka.

Firmy ale musí spojit síly, aby našly dostatečné množství zboží a společně zvládly naplnit maximální kapacitu nákladních letounů. „Je potřeba zajistit, aby letadlo neletělo poloprázdné, protože potom to z hlediska nákladů nedává smysl,“ dodal Sekerka.

Podle Koprivňanského mají ale východní Čechy potenciál to splnit a naučit se efektivně využívat leteckou dopravu. „Máme tu hodně výrobců potravin, jako jsou pardubické kávoviny nebo mlékárna v Hlinsku. To jsou produkty, které se třeba v lodi zaseknuté v průplavu mohou zkazit. Takové společnosti by velmi rády využily služby carga, protože během dne mohou dostat sto tun zboží na druhý konec světa,“ odůvodnil Koprivnanský.