Na omezení se řidiči musí připravit už od čtvrtka, kdy bude provoz mezi obchodními centry sveden do jednoho pruhu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pak část frekventované ulice zneprůjezdní od pátku 29. března až do úterý 2. dubna. Od úterní půlnoci by místo mělo být opět průjezdné.

Uzavírek se Pardubáci ani poté nezbaví. Ředitelství silnic a dálnic plánuje opravu čtyřproudové silnice I/37 z Pardubic do Hradce Králové, pak přijde na řadu Wonkův most v centru města.

„Následující víkend dojde v rámci prací na Severovýchodním obchvatu města z důvodu havarijního stavu mostu přes Brozanský potok k úplné uzavírce úseku ulice Poděbradská. Probíhat bude výstavba provizorního mostku,“ potvrdila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Novou konstrukci potřebujou stavbaři, aby mohli navážet na stavbu materiál. Dobrá zpráva pro Pardubáky, kteří si na víkend chtějí nakoupit. Obchodní centrum Globus bude v provozu po celou dobu uzavírky.

Uzavírka části Poděbradské ulice Čtvrtek 28. března – od 19: 00 hodin – pouze jeden jízdní pruh. Pátek 29. března - kompletní uzavírka, kdy řidiči ulicí vůbec neprojedou (pátek o půl jedné v noci a potrvá až do 2. dubna do 3:30 hodin)

Severovýchodní obchvat za jeden a půl miliardy korun má být hotov na jaře 2025.

Zdroj: Michal Žampach

I/37 křižovatky Ohrazenice-Palackého

Řidiče v Pardubicích čekají i další nová omezení. Následně se silničáři přesunou na čtyřpruh od křižovatky Palackého po Globus, kde budou dělat nový kryt silnice i část stávající kanalizace. Jedná se o zhruba dva a půl kilometru dlouhý úsek mezi dvěma křižovatkami.

„Realizovat ji budou společnosti M-Silnice a Eurovia za smluvní cenu 119,95 milionů korun bez DPH,“ informovala Drkulová. Po dobu opravy bude zachován průjezd vždy jedním dvoupruhem. Silničáři navíc dostali šibeniční termín. Hotovo musí být do té doby, než kraj omezí provoz na mostě Pavla Wonky v centru města.

Most Pavla Wonky

Ředitelství silnic a dálnic rekonstrukci koordinuje s městem i krajem. Hejtmanství od června totiž plánuje zúžit provoz přes most Pavla Wonky. Do té doby by měl být čtyřpruh plně průjezdný. „To, že se most bude opravovat je pro Pardubice samozřejmě velká komplikace. To, že se přidá ještě oprava silnice kolem Globusu a stavba severovýchodního obchvatu, je komplikace, kterou musíme řídit. Stavby plánujeme tak, aby se nepřekrývaly a pokud ano, tak aby se tam dalo projet,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Krizový plán pro případ, že by se některá ze staveb protáhla, kraj ale nemá.

„Ne, já s tím nepočítám, protože to by opravdu nešlo. V tomhle směru jsme se jasně domluvili a i kdyby se mělo něco zastavit, tak si myslím, že přednost mají lidi, kteří zde žijí a pracují a musí se dostat do práce nebo domů,“ dodal Kortyš.