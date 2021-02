Pardubický dopravní podnik začal od pondělí s výměnou elektronického odbavovacího systému ve vozech městské hromadné dopravy.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Systém se mění po 16 letech, ten nový přinese řadu změn, jako je třeba možnost využít ke koupi jízdného platební kartu. Všechny vozy by měly být novým systémem osazeny do konce března. Komplikací pro cestující je, že ve vozidlech s novým odbavovacím systémem již nebude možné využít elektronickou peněženku na stávající Pardubické kartě. Autobusy a trolejbusy s novým systémem by měly být viditelně označeny.