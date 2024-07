Představte si: Jste detektiv, který chodí po Pardubicích s mobilem a řeší dopravní historickou záhadu. Při tom poznává město, potkává historické postavy jako třeba Viléma z Pernštejna a sbírá střípky do tajenky. Takto přesně vypadá nová úniková hra zaměřená na bezpečnost silničního provozu.

Pardubická dopravní záhada je venkovní hra s telefonem kombinující vzdělávání s kulturním zážitkem. Je určena pro děti i dospělé, kteří se zábavnou formou vzdělávají v základních pravidlech bezpečnosti v městském provozu.

Pardubickou dopravní záhadu můžete řešit od června do konce srpna. Postačí k tomu stáhnout si zdarma stejnojmennou mobilní aplikaci, projít zhruba čtyřkilometrový úsek městem a postupně vyřešit detektivní zápletku.

Podle Radky Osterové z BESIPu, která stojí za nápadem aplikaci vytvořit, je velké množství nehod chodců a cyklistů způsobeno jejich zaviněním, protože zapomněli udělat některou ze základních věcí, jako se například rozhlédnout před přecházením silnice. „Nehodovost ve městech je vysoká a často způsobena laicky řečeno školáckými chybami, protože lidé často nedávají pozor anebo si neuvědomují, že se pohybují v silničním provozu,“ vysvětlila Osterová.

Pardubická dopravní záhada funguje na principu venkovní únikové hry ve dvou variantách – pro děti a dospělé. „Chtěli jsme to udělat tak, aby si hru mohla zahrát každá věková kategorie a všichni se z ní mohli něco naučit. Nechtěli jsme, aby rodiče byli pouze doprovodem svých dětí,“ řekla Osterová.

Hra začíná a končí u Informačního centra města Pardubice, kde hráči získají informace o průběhu hry a v případě úspěšného absolvování obdrží reflexní prvek.

Hráči se ocitají v roli detektiva, který má za úkol vyřešit historickou dopravní záhadu. Postupně odpovídají na otázky týkající se bezpečnosti silničního provozu. Za správné odpovědi dostávají od postav spojených s Pardubicemi, jako je například Vilém z Pernštejna nebo Arnošt z Pardubic, nápovědu, která je přesune na další místo, na kterém na ně čeká písmenko do tajenky, kterou řeší.

Hra je díky zapojení historie propojením vzdělávání a kulturního zážitku. Celý okruh má přibližně čtyři kilometry a zabere dvě až tři hodiny. Tím, že hráči odpoví na všechny otázky a projdou celou trasu, získají všechna písmenka tajenky a vyřeší Pardubickou záhadu.

Dopravní otázky jsou sestaveny na základě nehodovosti v posledních letech ve městě Pardubice. „Vždy jsme vzali konkrétní nehodu, která se stala a na ní jsme se snažili demonstrovat, co měl člověk udělat jinak,“ popsala Osterová. Chodec například špatně přecházel, tak ve hře je otázka zaměřená na bezpečné přecházení.

Podle Osterové je učení zábavnou formou dobrým způsobem, jak lidem připomenout základní pravidla silničního provozu a donutit je si uvědomit, že by je měli dodržovat, aby byli v bezpečí.

Podle pardubického náměstka pro dopravu Jan Hrbala, přináší hra povědomí o konkrétních rizikových místech v centru města. „A podněcuje hráče k uvědomění si vlastního chování, a to zejména v oblasti chodců, bezpečného přecházení vozovky, dopravního značení, bezpečné cyklistiky a elektromobility.“

Hra byla speciálně vytvořena pro Pardubice, jako pilotní dopravně bezpečnostní projekt BESIPu, města Pardubic a Pardubického kraje ve spolupráci s neziskovou organizací Prevence pro život. K účasti ve hře je potřeba pouze chytrý telefon, do kterého lze aplikaci stáhnout. Během hraní nejsou potřeba data ani wifi signál. Když hráči hru dokončí do 31. srpna, tak se mohou zapojit do slosování o ceny, které proběhne v říjnu během podzimních městských slavností.

Hra ke stažení pro Android: ZDE

Hra ke stažení pro iOS: ZDE