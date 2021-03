Před pardubickými zastupiteli stálo ve čtvrtek jedno z nejdůležitějších rozhodnutí – měli potvrdit, že se začne rekonstruovat fotbalový stadion v centru města. A usnesení prošlo, Pardubice brzy začnou stavět stadion pro 4 600 diváků. Podle výběrového řízení má fotbalový stánek postavit společnost Porr během 94 týdnů za 314 milionů korun bez DPH.

Pro stadion hlasovalo 24 zastupitelů, 12 členů rekonstrukci nepodpořilo. Kolegy v čele radnice podpořili všichni zastupitelé z hnutí ANO, kteří jsou dlouholetými podporovateli stadionu. „Buď stadion schválíme, nebo projekt zavrhneme a tribuny budou chátrat dál a tím i centrum města, fotbalisté sestoupí, obdrží pokutu a o ostudě nemá smysl diskutovat. Projekt je komplexně úspěšný, protože řeší zanedbaný prostor v centru a navrátí fotbal domů. Navíc přiláká zákazníky místním podnikatelům,“ argumentoval za ANO Jan Hrabal.

Stadion naopak jednotně odmítla pardubická ODS. „V tuto chvíli město na investici nemá finance. Zadání metodou Design & Build je pro tento druh stavby naprosto nevhodné, můžeme očekávat vícenáklady,“ odůvodnil za ODS zastupitel Petr Klimpl. Odpůrci, mezi něž patří také Piráti, zase kritizují umístění stadionu v historickém centru města. „Struktura městského centra by se měla propojit s nábřežím, mělo by tam vzniknout veřejné prostranství, které by sloužilo více lidem,“ okomentoval to Vojtěch Jirsa (Piráti).

Rozhodnutí nervózně přihlíželi samozřejmě také zástupci fotbalového klubu, který jako nováček v první lize válí. Pokud se ale v Pardubicích do konce letošní fotbalové sezóny nezačne stavět stadion, FK Pardubice bude muset podle podmínek Fotbalové asociace České republiky (FAČR) sestoupit. Nyní klub hraje na výjimku ve vršovickém Ďolíčku. „To, co nám bylo letos umožněno, se děje pouze jednou. Pokud administrativně spadneme do druhé ligy, za rok by se nám ji podařilo opět vykopat a měli bychom postoupit do první ligy, už nám to nikdo neumožní. Postoupit pak budeme moci, jen pokud bude stadion stát,“ upozornil zastupitele sportovní manažer FK Pardubice Vít Zavřel s tím, že pro udržení licence budou muset Pardubice brzy předložit důkazy, že jsou na projekt připravené peníze, podepsanou smlouvu se zhotovitelem a projekt, který má být dokončen a zkolaudován do 94 týdnů. „Z toho fotbalový svaz vidí, že pravděpodobně stadion zvládneme včas postavit,“ dodal Zavřel s tím, že zástupci FAČR by mohli být součástí týmu, který se bude podílet na dokončení projektové dokumentace tak, aby stadion opravdu splňoval všechny podmínky pro první ligu. „Termín je napjatý, ale zvládnutelný. Pokud to odhlasujeme, hned zítra se sejdeme a začneme připravovat podklady pro licenční řízení,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát (ANO).

Zdroj: Deník/Lada Součková

Jelikož výběrové řízení na zhotovitele probíhalo metodou Design & Build, kompletní projektová dokumentace ještě není dokončená. projektanti ji musí dopracovat. Ještě tedy není jasné, jak se vnitřní prostory stadionu využijí, kde budou kanceláře klubu nebo jaké tam budou komerční prostory. Proto není zatím ani znám provozní model, což někteří zastupitelé těžce nesli. „V situaci, v jaké je celá naše společnost, kdy panuje nejistota ohledně budoucnosti ekonomiky, mi přijde absurdní a nezodpovědné rozhodnout o tom, že investujeme stovky milionů korun do fotbalového stadionu a každý rok budeme pravděpodobně doplácet miliony na jeho provoz,“ připomněl zastupitel Jakub Kutílek (Zelení, za Piráty).

Projekt společnosti Porr počítá se stadionem pro 4 600 diváků, avšak projektanti mysleli i na to, že do budoucna by se mohl stadion rozšiřovat. Proto tribuny za brankami připravili tak, aby bylo možné je zvýšit, čímž by kapacita stadionu vyrostla na 6 600 diváků. Upustili také od kruhového prstence, jenž se objevil v projektu, který město vytvořilo už před lety. „Kruh by neumožnil kapacitu navýšit, aniž by se částečně zdemoloval. Proto jsme náš návrh stavěli na tom, že postavíme jednu velkou tribunu na divácky atraktivní straně hřiště, odkud diváci dobře uvidí, co se děje na hřišti,“ upřesnil za Porr Dušan Čížek s tím, že by se poté mohly postavit tribuny i v rozích a tím by se stadion uzavřel a jeho kapacita se navýšila na osm tisíc diváků. „To jsou parametry stadionu, který fotbalovým klubům umožňuje účastnit se například evropských pohárů. Městu to dává možnost spolupracovat s FAČR a nabízet stadion jako zázemí pro vyšší mezinárodní soutěže,“ přidal Charvát.

Na přání památkářů projektanti ctí také západní tribunu a Bránu borců z původního stadionu z roku 1931. Z historické západní tribuny tak bude díky otvoru v protilehlé tribuně možné vidět Bránu borců. „Odkaz roku 31 je pro nás důležitý, chceme, aby jak západní, tak východní tribuna, která není funkční součástí, dotvářely celek. Východiskem pro nás byla komunikace těchto tribun, proto je v nové tribuně otvor, který se mnohým lidem nelíbí,“ popsal Čížek.