Dostali jsme facku, říká šéf pardubické ČSSD Malina

Pardubice – Pochmurná nálada panovala v sobotu ve volebním štábu ČSSD. Strana totiž ve volbách propadla, v kraji získala pouze 7,47 procenta hlasů. V Poslanecké sněmovně tak bude mít za Pardubický kraj pouze jeden mandát. Ten obsadí krajský lídr a dosavadní ministr Jan Chvojka.

Krajský volební manažer a okresní šéf ČSSD Leoš Malina.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Výsledek voleb pro nás není nijak potěšující, ale je to výzva, abychom na tom začali pracovat a připravili se na komunální a krajské volby. Dostali jsme facku a musíme se z ní oklepat a jít dál. Budeme se snažit přesvědčit nové členy z mladé generace, aby k nám vstoupili, a ukázat jim, že jsme tradiční strana, která prosazuje určité jistoty a stabilitu země,“ uvedl krajský volební manažer a okresní šéf ČSSD Leoš Malina.



Prudký pokles hlasů je podle Maliny dán celostátní politikou ČSSD. „Ke změnám určitě bude muset dojít. Poškodila nás spousta kauz. Musíme získat nové tváře neposkvrněné žádnými aférami. Máme čtyři roky na to, abychom si vyřešili problémy uvnitř strany,“ řekl.

Nejvíc Malinu překvapil procentuální zisk Pirátů a SPD. „Tyto strany žijí z populistických vyjádření. Přičítám to tomu, že se lidé mají dobře. Ti, jež je volili, jsou spíše mladší voliči, kteří nedokáží zhodnotit, co bylo dříve – že byla vysoká nezaměstnanost a malý ekonomický růst. Nejsou schopni to pochopit, dokud se do této pozice sami nedostanou,“ konstatoval Malina.



Překvapením pro něj byl i vysoký zisk hnutí ANO. „Pro mě je s podivem, že se lidé nechají koupit za koblihu. Je to strana jednoho muže a divím se, že mu lidé stále věří. Nemyslím si, že je dobře, že nám bude vládnout premiér, který je trestně stíhaný. S největší pravděpodobností ho nová Sněmovna ani nevydá,“ poznamenal Malina.

Složit vládu podle Maliny nyní nebude vůbec jednoduché. „Doufám, že ČSSD se chytne za nos, zakryje si uši i oči, přejde do opozice a ty čtyři roky bude řešit své směřování tak, aby se mohla ucházet o přední příčky a nebyla šestá,“ dodal šéf pardubické ČSSD.