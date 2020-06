Postupně uvolňování opatření zavedených v souvislosti s šířením onemocnění covid -19 umožnilo uspořádat první dostihový den sezony i s diváky. Stále s určitými omezeními, ale ochozy tribun Pardubického závodiště se mohou zaplnit. Po jednáních s Ministerstvem zdravotnictví totiž může Dostihový spolek rozčlenit rozsáhlý areál závodiště do několika sektorů a navýšit tak celkovou kapacitu účastníků dostihového dne až na 2 500 lidí. Každý ze sektorů odpovídá jednotlivým krytým tribunám. Ovšem zatímco ještě před pár dny to znamenalo, že diváci nebudou smět tribuny opustit, teď už je situace jiná. Pohyb po volných prostranstvích mezi tribunami je možný.

„Je to pro nás velmi čerstvá, ale dobrá zpráva. Doposud platilo, že musíme mít vymezené stavebně oddělené sektory s vlastním vstupem pro maximálně 500 osob a že se návštěvníci nesmí mezi sektory pohybovat. To se v úterý po telefonátu s vedoucím Pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření mění,“ uvedl ředitel Dostihového spolku a.s. Jaroslav Müller. Samozřejmě je však nutné dodržovat stále platná hygienická opatření jakou jsou rozestupy, roušky v krytých prostorech, dezinfekce rukou a podobně. Vstupenky na Zahajovací dostihový den se už nyní prodávají online prostřednictvím webu www.zavodistepardubice.cz. Lístky ovšem budou k dispozici i na pokladnách Pardubického závodiště v den konání mítinku. Vstupné je jednotné ve výši 120 korun. Děti do 150 cm a držitelé průkazů ZTP, TP a ZTP/TP mají vstup zdarma; mládež do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 60 let mají nárok na slevu. První dostih startuje ve 13:00 hodin, areál závodiště bude otevřen v 11:30 hodin. Přímý přenos z dostihového dne bude možné sledovat od 15:30 hodin na programu ČT Sport.

Program zahajovacího dostihového dne



13:00 Cena Slavia pojišťovny a.s.

13:35 Cena podporovaná společností PROVET

14:10 Cena za podpory společnosti ENIGOO s.r.o.

14:45 Cena za podpory PREMIN

15:20 Pohár BICZ holding 2020

15:55 Cena společnosti CHARVÁT Group s.r.o.

16:35 Cena města Pardubic – Úvodní Cross Country Koroka

17:10 Cena Dostihového klubu