Pořadatele dostihů nyní daleko více pálí první kvalifikace, která se poběží 22. května. Zatímco běžně by na ni mířily tisíce diváků, letos je situace opět smutnější. „Požádali jsme Ministerstvo zdravotnictví o udělení výjimky a ono nám vyhovělo, takže na první kvalifikaci budeme moci přivítat 10 procent kapacity návštěvníků,“ přiblížil ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller s tím, že organizační tým a účastníci se do toho nepočítají.

První dostihy si tak nenechá ujít 650 diváků. Zhruba polovinu míst obsadí obchodní partneři, okolo 300 vstupenek ale půjde do prodeje pro veřejnost. V případě, že dojde k většímu rozvolnění, je závodiště připraveno reagovat a uvolnit do prodeje vstupenek více. Návštěvníci se budou muset prokázat negativním testem, potvrzením o očkování nebo o prodělání nemoci covid-19.

Více o letošním ročníku a zmírnění Taxisu čtěte zde:

Jak to bude s dalšími kvalifikacemi, natož s Velkou pardubickou, zatím není jasné.

„Do konce života si budu pamatovat velmi zvláštní zážitek z loňské Velké pardubické, která se dobíhala za absolutního ticha, to se za 130 let stalo poprvé a doufám, že už se to nikdy nebude opakovat. Situace je nyní o něco lepší, věřím tomu, že v roce 2021 opět přivítáme diváky, dostihová sezóna proběhne o něco lépe a uslyšíme burácející tribuny při Velké pardubické,“ uvedl předseda představenstva Dostihového spolku a náměstek pardubického primátora Petr Kvaš.