Připomněla, že 13 let měli pravidelný listopadový termín pro své závody. Tento rok byli „donuceni“ uspořádat dostihy v létě. „Nejdříve jsme přesouvali dostihový den z dubna na listopad. A zase si v Pardubicích usmysleli, že den před ním uspořádají konkurenční akci. To by nám nikdo nepřišel. Letos jsme jeli minulou neděli poprvé v létě. Lidí sice přišlo hodně, dorazila spousta kvalitních žokejů a koní, ale to jsme měli jen štěstí, že hodně zapršelo a dráha byla dobrá. Jinak bychom měli účastníků sotva polovičku. Nikdo by nechtěl riskovat zranění,“ doplnila Sůrová.

„Až doposud byla termínová listina Jockey Clubu ČR vždy schválena a realizována po dohodě se všemi pořadateli. Proto je pro nás tvrzení paní Pavlíny Sůrové o dlouhodobějším problému v takto zásadním rozsahu překvapující,“ uvedl pro Deník generální sekretář.

Dodal, že v této věci bude paní Sůrovou na základě informací Deníku brzy kontaktovat, nicméně si není vědom žádného přehlížení nebo „boření termínů“.

Ostřejší tón zvolil Jaroslav Müller, člen Rady Jockey Clubu a ředitel Dostihového spolku Pardubice, který provozuje pardubické závodiště. „Jsou to jen výkřiky a vyhrožování, nerad bych to řešil přes média. Když něco chci, musím pro to taky něco udělat, ne porušovat zažité principy komunikace. I co se týče termínů,“ řekl doslova Müller.

Pavlína Sůrová podle něj nechce komunikovat. „Uznáváme potřebu regionálních provinčních závodišť, ale Pavlína to dělá nešikovně. S jejím otcem byla lepší komunikace,“ opřel se do majitelky Koles ředitel Müller. Dodal, že závodiště u Kladrub nad Labem ani z hlediska možného úbytku návštěvníků nepovažuje za hrozbu.

Kolesa? Vynikající prověrka

V České republice se může konkurencí Pardubicím v některých atributech stávat závodiště v pražské Chuchli. Oblíbenými jsou ale i závodiště Karlovy Vary nebo Most, z těch ještě menších například Slušovice. Každý areál má svoji specifikaci a svou atmosféru. Kolesa považují bývalí jezdci a dnes trenéři za vynikající prověrku dostihových koní pro starty právě v blízkých Pardubicích. Jsou tu rovinky, zajímavé skoky, překážky a třeba i obtížná irská lavice.

„Byla by to škoda, kdyby to tady skončilo. Já tyhle dostihy považuji za takovou Pardubickou juniorku v tenise. Kdo dneska jezdí Velkou pardubickou, začínal na dráze v Kolesách,“ řekl například 73letý František Zobal, vítěz Velké pardubické z roku 1976 na koni Limit za hřebčín Albertovec.

Závodiště v Kolesách má i zajímavé závody v military. Právě všestrannost je královskou disciplínou jezdeckého sportu. Divácky nejvíce atraktivní část je terénní jízda (cross), které předchází zpravidla drezura a na závěr probíhá parkur.

„Teď jsme zkusili klusácké dostihy a díky kontaktu s diváky a poměrně slušné vzhledové vzdálenosti na dráhu se to setkalo s velkým úspěchem. I to je cesta, kam možná budeme směřovat,“ uzavřela Pavlína Sůrová.

Nejbližší další dostihy klusáků budou v Kolesách na Pardubicku už 10. srpna.

Klusácké dostihy