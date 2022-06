Šéf HC Dynamo Pardubice Petr Dědek chce novou multifunkční halu postavit na dostihovém závodišti. Investor, kterým je sám Dědek, si areál závodiště vybral jako nejvhodnější lokalitu, pozemky ovšem patří městu. Předností místa pro budoucí domácí halu pardubického hokeje je podle něj blízkost centra města a zároveň letiště. Předpokládané náklady se v tuto chvíli pohybují mezi 3 až 4 miliardami korun.

Projekt nejdříve narazil i na pardubické radnici. Po semináři, na kterém Dědek radním vysvětlil svůj záměr, někteří radní otočili a nejsou proti. „Podpoříme tento projekt, pokud se na něm město nebude finančně podílet. Jsme připraveni být maximálně nápomocni v koordinaci všech procesů pro co nejrychlejší průběh realizace projektu, budeme klást důraz na ochranu všech zájmů města a ochranu jeho majetku,“ prohlásil pardubický primátor Martin Charvát.

„Nová aréna bude hrát obrovskou roli v budoucím rozvoji dostihového závodiště. V neposlední řadě by měl v areálu vyrůst tolik potřebný parkovací dům kombinovaný s novou tribunou právě pro potřeby závodiště,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal s tím, že z nové arény by mělo profitovat i pardubické letiště.

Jediným soupeřem tak zůstává Dostihové závodiště Pardubice a aktuálně 1 762 lidí, kteří podepsali petici iniciovanou bývalou ředitelkou starokladrubského hřebčína Lenkou Gotthardovou. „Minoritní akcionáři se o záměru dozvěděli z médií a byli postaveni před hotovou věc. Nikdo s námi nejednal, ač se nás prodej pozemků přímo týká,“ napsal v otevřeném dopise minoritní akcionář Dostihového spolku Pardubice Richard Benýšek.

„Celý postup pana primátora je velmi netransparentní. Proto jsem byl nucen podat trestní oznámení na neznámého pachatele,“ doplnil Benýšek, který zastupitele vyzval, aby do ukončení vyšetřování ve věci dále nepostupovali.

Ke kritice se přidal i ředitel dostihového závodiště Jaroslav Müller. „Je to velkolepý projekt. Nicméně dostihy na pardubickém závodišti měly vždy nejvyšší prioritu. Píšeme historii, která je stará 150 let, píše se tady dlouhá tradice. Stejně jako my má dlouhou tradici také Dynamo Pardubice. Nicméně se domnívám, že slučovat tyto dvě ikony na jednom místě by nebylo dobré. Já budu staromilec a tento projekt nepodpořím,“ sdělil Müller.

Proti záměru vystoupili i další lidé. „Nechť se tedy k danému tématu diskutuje, odborně argumentuje, a třeba se vymyslí, že hala může stát úplně někde jinde. Vždyť my, koňaři, hokejistům halu ze srdce přejeme, ale nechceme ji v srdci dostihového areálu,“ namítla starostka Kladrub nad Labem a bývalá ředitelka Národního hřebčína Lenka Gotthardová.

Benýšek ve své kritice také připomněl, že infrastruktura, která by s výstavbou haly souvisela, bude stát město až miliardu korun. To ale Dědek odmítá. „Aréna bude moje soukromá investice. Vykoupením pozemků od města získá město prostředky pro stavbu příjezdové komunikace, která bude sloužit aréně i dostihovému spolku. Pardubice nebude stát aréna žádné peníze a naopak městu přinese příjmy na dani z nemovitosti, ubytovací poplatky, přinese podnikatelům ve městě příjmy z turistiky a dlouhodobě se stane dalším symbolem Pardubic,“ sdělil Dědek.

Hala pojme 15 tisíc diváků



Investor představil svůj plán před měsícem. Supermoderní hala má mít kapacitu pro 13 500 diváků pro hokej a 15 000 pro koncerty. Celý komplex zahrnuje kromě hlavní haly také tréninkovou plochu, hotel s restaurací a kongresovými sály. Vznikne celkem 1 600 parkovacích míst. Součástí plánů je vybudování zázemí pro hokejovou akademii včetně ubytování pro mladé hráče a učebny, bazén i tělocvična.

Investor dostihovému spolku nabídl novou tribunu, která by byla zároveň parkovacím domem, a zázemí pro muzeum Velké pardubické. „Chceme, aby aréna žila celoročně. Součástí bude muzeum pardubického hokeje se síní slávy a rádi bychom, aby v ní své místo mělo muzeum Velké pardubické. Hokej a Velká pardubická jsou symboly města,“ představil projekt Petr Dědek.

V rámci multifunkčnosti se v projektu myslí i na jiné sporty. Parametry hlavní i tréninkové haly budou umožňovat pořádání například tenisových turnajů, motokrosové závody nebo koňský parkur. Halu by Dědek rád otevřel na konci srpna 2025.