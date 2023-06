/VIDEO/ Na silnici I/36 v Doubravicích pokračují práce na opravě mostu. Běží podle harmonogramu. Veškerá silniční doprava je i nadále vedena po mostním provizoriu.

Stavbaři nyní čekají na železniční výluku.

„Během plánovaných železničních výluk na trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové 5.-6.července proběhne osazení hlavních nosníků nosné konstrukce,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Předpoklad zprovoznění mostu je podle ŘSD letos v listopadu.

Právě toto přemostění je hojně využívané osobní automobilovou dopravou mířící do Lázní Bohdaneč nebo až k dálnici D11. Most využívá i MHD pro svou trolejbusovou i autobusovou linku a rovněž tranzitní kamionová doprava, která po mostě směřuje do logistického centra a vojenských skladů. Při stavbě mostu by přesto řidiči mířící do centra Pardubic nebo do Lázní Bohdaneč, potažmo na Chlumec nad Cidlinou, měli počítat jen s minimálním omezením.