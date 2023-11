Důvodem kompletní uzavírky mostu na silnici I/36 bude napojení nového mostu na stávající silnici. Most bude uzavřen pro veškerou dopravu s výjimkou MHD, veřejné linkové dopravy, vozidel zimní údržby a vozidel IZS.

Most v Doubravicích se do konce měsíce uzavře | Video: Michal Žampach

Stavbaři během uzavírky napojí nový most na stávající silnici I/36 a dojde též k obnově asfaltového krytu na vozovce. Silničáři dokončí svrchní vrstvu vozovky a přejetí mostu tak bude plynulejší.

„Je to asi potřeba, ale uzavírka, až do konce měsíce? To si snad nedokážu představit, už takhle tu stojím v kolonách,“ Deníku řekl pan Martin z Bukovky.

Objízdná trasa povede směrem na Stéblovou po silnici I. třídy I/37, dále přes Staré Ždánice na silnici II/333 do Lázní Bohdaneč a následně po silnici I/36 směr na Rybitví a Semtín.

Objízdná trasaZdroj: ŘSD

Nový most má řidičům umožnit komfortnější a plynulejší jízdu po silnici I/36 na Semtín a Lázně Bohdaneč.

Úplná uzavírka bude platit od 13. listopadu do konce měsíce a samotné zprovoznění nového mostu má proběhnout 1. prosince tohoto roku.

Most je od září průjezdný pouze ve zúženém profilu, a to s omezenou maximální povolenou rychlostí na 20 km/h. Po plánované uzavírce má toto omezení skončit a řidiči ho budou moci využívat v plné šíři.

Přemostění je hojně využívané osobní automobilovou dopravou mířící do Lázní Bohdaneč, nebo až k dálnici D11. Most využívá i MHD pro svou trolejbusovou i autobusovou linku a nemůžeme pozapomenout, ani na tranzitní kamionovou dopravou, která po mostě směřuje do logistického centra a vojenských skladů.