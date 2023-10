Dělníci už rozebrali mostní provizorium v Doubravicích. Komplikace řidiče omezí až do listopadu, čekají je objížďky i semafory. Jinudy musí i pěší a cyklisté.

Během víkendu byla dokončena demontáž mostního provizoria na silnici I/36 v Doubravicích. | Foto: CH&T Pardubice

Demontáž mostního provizoria v Pardubicích - Doubravicích proběhla za uzavírky nájezdové větve ve směru od Hradce Králové u Globusu. Dělníci provizorium, po kterém řidiči několik měsíců jezdili, rozebrali na pět dílců a odvezli.

Komplikace pro řidiče ale nekončí. Silničáři, kteří na mostě dokončují jeho rekonstrukci, v listopadu uzavřou úsek znovu. Stavbaři musí nový most napojit na stávající komunikaci. Od 13. do 22. listopadu tak silničáři úsek znovu úplně uzavřou. Projede tudy jen městská hromadná doprava a linkové autobusy, které budou projíždět kyvadlově. „Důvodem je napojení nového mostu na stávající komunikaci a výstavba a obnova asfaltového krytu mostu,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Severovýchodní obchvat Pardubic: nové dopravní omezení a změny pro řidiče

Objízdná trasa bude pro veškerou dopravu ve směru Pardubice, Semtín vedena ve směru Stéblová po silnici první třídy číslo 37, dále na Staré Ždánice a odtud po silnici druhé třídy do Lázní Bohdaneč a Pardubice, Semtín.

Cyklisté a pěší musí přes Doubravice do podchodu pod kolejemi a po nadchodu do Ohrazenic a zpět na stezku přes Trnovou. Kdo by nechtěl stavbu obcházet, musí použít městskou hromadnou dopravu. Toto omezení bude trvat až do konce stavby, tedy do konce listopadu.

Modernizace nadjezdu vyjde na více než 110 milionů korun, první řidiči po novém mostu pojedou v listopadu.

Zdroj: Petra Matysová