Personální otřesy, které nedávno zasáhly Památník Lidice, kdy bylo vyměněno vedení a několik klíčových zaměstnanců odešlo, mají dozvuky, které sahají až do Pardubic.

Památník Zámeček | Foto: Archiv

Krajské město na východě Čech totiž brzy dokončí rekonstrukci významného Památníku Zámeček, kde bylo popraveno téměř 200 lidí, včetně obyvatel vypálených Ležáků. Pod patronát Památníku Lidice, který spravuje i Ležáky, ho ale nakonec nepředá, raději vytvoří další městskou příspěvkovou organizaci, která fungování významné kulturní památky zajistí. „Trojúhelník Ležáky – Lidice – Pardubice mi dával obrovský smysl. Viděl jsem v tom obrovskou příležitost a viděl to také tehdejší ministr a vedení Památníku Lidic. Všichni jste viděli, co se dělo. Vyměnil se ministr, vyměnil se šéf památníku. I legionáři jsou radši, že to bude provozovat město, protože nás vnímají jako větší jistotu a stabilnějšího partnera,“ vysvětlil náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký s tím, že vnímá politické tlaky okolo Lidic a nepřeje si, aby došlo k politizování těchto institucí v Pardubicích.