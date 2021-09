Kvůli vandalství a krádežím se čtrnáct soch postupně přemisťovalo směrem od lesa až do středu parku před základní školu. I přesto je v současné době na Dubině k vidění pouze jedenáct z nich, po zbylých třech zůstal jen betonový podstavec. Za zmizením některých stojí přímo městský obvod, který nechal ty nejponičenější sochy odstranit.

Po více než deseti letech pod širým nebem jsou totiž dřevěné postavy značně poničené. „Průběžně na sochách provádíme údržbu a opravy tak, aby byly stále, zejména dětem, pro radost. Vzhledem k jejich stáří by si ale již zasloužily zásadnější rekonstrukci,“ uvedla tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice III Irena Nimsová.

S nápadem na vytvoření Pohádkové stezky přišel starosta Dubiny Vítězslav Štěpánek už v roce 2008. Sochy tehdy vyrobil řezbář Josef Cyprián z Podhradí. Původní plán byl takový, že dřevěné postavičky budou rozmístěné v lese podél zhruba kilometr dlouhé stezky. „Dnes je všeobecně málo pohybu a jakákoliv motivace, jako je právě hledání postaviček, která pomůže k větší pohybové aktivitě dětí i jejich rodičů, je myslím správná,“ řekl starosta.

O osudu stezky rozhodnou občané

S dotazem, jak by měla Pohádková stezka v budoucnu vypadat, se zástupci městského obvodu obrátili přímo na obyvatele sídliště. Mezi lidmi totiž vyvolávají dřevěné sochy diskuse. „Pro některé občany je to neumělecké, někteří tvrdí, že se to do parku nehodí. Dělali jsme to pro děti a jejich rodiče, těm se to zase naopak líbí,“ vysvětlil Štěpánek.

Rozporuplné pocity z omšelých soch má i Iva Benešová, která na sídlišti žije už více než třicet let. „Některé postavy jsou hezké, jako třeba ten krteček. Jiné mi ale přijdou spíš děsivé,“ dodala. „Pro někoho hrůzy, ale děti z nich mají radost,“ napsala poté jedna z komentujících na Facebooku.

O osudu celé Pohádkové stezky tak rozhodne veřejná on-line anketa, ve které může každý z obyvatel sídliště vyjádřit svůj názor. „Lidé mohou připojit i svoji invenci, která by mohla být následně zohledněna. O způsobu obnovení zatím rozhodnuto není,“ uzavřela Nimsová.