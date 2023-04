„Moje zkušenost je taková, že skoro všichni vědí, co se může a co nemůže, ale i tady přesahuje lidské moudro: „co oči nevidí, srdce nebolí“. Takže se spíše létá všude tam, kde to technicky jde,“ přiblížil jeden z majitelů malého dronu.

Rozmohl se nešvar

Podle mluvčí Národního památkového ústavu se s majiteli dronů a podobných zařízení na památkách setkávají často.

„Bohužel, rozmohl se nešvar, že lidé pouští, užívají drony bez jakéhokoliv souhlasu, domluvy, bez respektu,“ upozornila Lucie Bidlasová, mluvčí Národního památkového ústavu, podle které se nelegální přelety nejčastěji dějí nad hradními památkami.

Tam ale drony mohou škodit i zvířatům, která často na památkách hnízdí.

Problém řeší například v Českém ráji, kde na Troskách hnízdí sokoli stěhovaví, kteří patří mezi kriticky ohrožené dravce. K Troskám se vrátili před čtyřmi lety, ale zatím byly jejich pokusy o vyvedení mláďat neúspěšné. Jedním z hlavních důvodů je pravděpodobně rušení drony, jejich přelety nad hradem jsou totiž téměř každodenní záležitostí. CHKO Český ráj chce proto používání dronů kolem hradu zakázat.

Hluk ruší nejen zvířata, ale také ostatní návštěvníky, pracovníky nebo zaměstnance.

„Je třeba myslet nejenom na kmenové zaměstnance, ale i zaměstnance stavebních firem, kteří pracují třeba na věžích, na lešení, a je skutečně nepříjemné, když kolem nich létá dron, což je samozřejmě nepříjemné i ve chvíli, kdy průvodce podává výklad a ruší ho drony,“ uvedla příklad Bidlasová.

„Informace o bezletových zónách má každý dronista již od složení zkoušky, kde je na to několik otázek přímo zaměřených. Veškeré informace k těmto zónám má pak každý uživatel v ovladači nebo aplikaci telefonu. Pokud budu chtít vzlétnout například u věznice, musím potvrdit, že mám povolení a tím přeberu odpovědnost za let v místech, kde se nesmí,“ přiblížil dronista Lukáš Jirásek.

Správci památkových objektů se ale často setkávají i s tím, že pravidla neporušuje jen letoun, ale i samotný majitel.

„Občas se také stane, že drony spadnou na běžně nepřístupná místa a majitelé buď volají správám objektů a chtějí, aby naši zaměstnanci pro dron šli, slezli, vyšplhali, nebo naopak sami riskují své zdraví, porušují naše návštěvní řády a slézají například historické zdivo,“ dodala Bidlasová.

Podobné zkušenosti mají i na pardubickém zámku

„Zaznamenali jsme už také dron, který se pohyboval v těsné blízkosti budov zámku a jeho let nebyl povolený. Jeho majitele se bohužel nepodařilo kontaktovat,“ sdělila mluvčí Kateřina Procházková. I tady platí, že zájemci o pořízení záznamů z dronů se mají obrátit na Východočeské muzeum v Pardubicích a požádat o souhlas.

„Pokud někdo požádá o souhlas s natáčením, focením pro nekomerční účely a doloží vše potřebné, rádi umožníme zdarma vše, ale obvykle mimo návštěvní dobu objektu, abychom neohrozili návštěvníky, nebo abychom třeba nenarušili chod opravných prací,“ doplnila Bidlasová z Národního památkového ústavu.

Kunětická hora



Letošní turistická sezona začala 1. dubna. Hlavním lákadlem Pardubicka je právě Kunětická hora. Hrad se k plnému provozu vrací po čtyřech letech. Znovu se otevřel Jurkovičův palác a následně 5. května bude zpřístupněn obnovený hradní palác, který byl dosud pro veřejnost uzavřen, a kaple svaté Kateřiny.



„Domnívám se, že květnové zpřístupnění hradního paláce na Kunětické hoře předčí všechna očekávání, rekonstrukce se opravdu vydařila,“ řekl ředitel Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec.



Hrad Kunětická hora nabídne o dubnových víkendech prohlídky západní části hradního areálu – Jurkovičova paláce. Obnova umožní premiérové zpřístupnění severního křídla díky dřevěné konstrukci.



„Projekt zahrnoval i úpravy amfiteátru pod hradem, především celkovou rekonstrukci objektu sociálního zázemí a úpravu komunikace,“ doplnila Bidlasová. Zároveň se na hrad postupně vrátí i tradiční akce, jako je červencová návštěva hradu králem Vladislavem Jagellonským, zapojení do Hradozámecké noci nebo letní scéna Východočeského divadla Pardubice.