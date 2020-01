„V letošním rozpočtu máme na vybudování stanovišť alokován milion korun,“ řekl starosta Dukly Jiří Rejda.

O tom, kde bude stát největší griloviště, které pojme patnáct i více strávníků, už je však rozhodnuto. Griloviště s moderním designem vyroste nedaleko bývalé vojenské plovárny u řeky Chrudimky a stát bude kolem 250 tisíc korun.

„Nebudeme využití tohoto griloviště komplikovat rezervačním systémem, bude přístupné bez omezení,“ dodal k budoucímu provozu starosta. Věří, že tak podpoří setkávání a seznamování obyvatel. Celkem obvod plánuje zprovoznit na svém území do léta přibližně pět míst pro veřejné grilování, ostatní však již budou menší, půjde zejména o takzvané grily „komíny“, uvnitř vnitrobloků by mohly být i včetně posezení. Průzkum, s nímž úřad oslovil občany pátého městského obvodu, má za cíl vytipovat lokality pro umístění grilovišť podle toho, kde o to obyvatelé projeví zájem. Úředníci již od veřejnosti obdrželi několik návrhů.

Speciální webovou aplikaci pak vytvořili Piráti. Na adrese pardubice.pirati.cz/grilo-viste/ lze zadat do mapy místo, kde by si lidé griloviště sami představovali.

Piráti koncem ledna podněty předají vedení městského obvodu. Věříme, že webová aplikace s mapou, kde si lze griloviště rovnou představit, jejich vznik usnadní,“ uvedl pirátský zastupitel a jeden z iniciátorů projektu Filip Vařecha. Grilování se v posledních letech stalo téměř národním sportem. „Rádi bychom dali možnost grilovat i těm, kdo nemají vlastní zahrádku,“ vysvětlil Vařecha.